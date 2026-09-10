Una exhibición de Carmelo de Arzadun

El espacio cultural del Edificio Artigas presenta la exposición titulada Retratos, que reúne las obras más emblemáticas del pintor uruguayo Carmelo de Arzadun (1888-1968). Con una sólida formación, el artista en cuestión se consolidó en la escena artística local como retratista, a la vez que reprodujo con solvencia instantes del campo uruguayo, y de Montevideo. Luego se fue a estudiar a París, ciudad que retrató con la misma pasión. Luego desarrolló aquí el planismo uruguayo junto a otros artistas como Petrona Viera. La muestra se centra en sus retratos, la mayoría vinculados al ámbito familiar, dejando a la vista su diversidad creativa y su transformación pictórica a lo largo de los años. La entrada es gratuita y puede visitarse hasta el 2 de octubre, de lunes a viernes de 12:00 a 17:00 horas, en la calle Rincón 487, en el subsuelo.