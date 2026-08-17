La Nostalgia es en el Prado

El emblemático Hotel del Prado (Av. Gabriela Mistral 4223) será el escenario de una fiesta pensada para el recuerdo. Este 23 de agosto a las 23:00 horas las puertas se abren para ofrecer un cóctel de bienvenida, una barra de tragos, tres pistas soñadas para bailar y revivir las mejores canciones de todas las épocas y ver la participación de bandas en vivo. A no descuidar el outfit, ya que se entregará un premio a los mejores looks de la noche. Para culminar y recargar energías: un after hasta el amanecer. Reservas en redtickets.uy