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El País Paula Imperdibles

La Nostalgia es en el Prado

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Revista Paula
17/08/2026, 10:52
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Fiesta de la Nostalgia.
Hotel del Prado 2026.

El emblemático Hotel del Prado (Av. Gabriela Mistral 4223) será el escenario de una fiesta pensada para el recuerdo. Este 23 de agosto a las 23:00 horas las puertas se abren para ofrecer un cóctel de bienvenida, una barra de tragos, tres pistas soñadas para bailar y revivir las mejores canciones de todas las épocas y ver la participación de bandas en vivo. A no descuidar el outfit, ya que se entregará un premio a los mejores looks de la noche. Para culminar y recargar energías: un after hasta el amanecer. Reservas en redtickets.uy

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