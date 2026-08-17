El aplauso final de Iñaki Urlezaga

El maestro de la danza clásica y coreógrafo argentino, ofrece una puesta en escena inolvidable que combina la magia del ballet con la música sublime de Sergei Rachmaninoff. Acompañado por un cuerpo de baile excepcional el bailarín construye un recorrido que explora la belleza y el pulso íntimo de un artista en el umbral de su última ovación. La única función será el 29 de agosto a las 21:00 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta. tickantel.com.uy