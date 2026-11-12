Piel de verano

Finalmente los días empiezan a acompañar el calendario, y la primavera invita a disfrutar del buen tiempo. Las actividades al aire libre están a la orden del día; hay quienes ya visitaron la playa, y sobre todo adecuaron el guardarropas a la nueva estación. Con este cambio de hábitos, lo recomendable es tomar precauciones y también adaptar los cuidados de la piel a los requerimientos de esta época. Así lo confirman las dermatólogas Matilde Capurro y Evelyn Ruiz, quienes dirigen Clínica Dermatología del Este, junto a la también dermatóloga Johana Bonjour.

Recién llegadas del XXV Congreso Ibero Latinoamericano de Dermatología (CILAD), celebrado en Portugal, las expertas reafirman que en esta época el índice de radiación ultravioleta (UV) es mucho mayor, y en consecuencia aumenta el riesgo para la salud. “Con el calor estamos más expuestos, usamos ropa más ligera y descubierta. Es importante aclarar que protegernos no significa quedarnos encerrados en casa. El sol es importante para la salud, es bueno, nos da felicidad y hay que disfrutarlo, pero la fotoprotección no incluye solamente la utilización de protectores solares, sino que abarca varios puntos”, señala Capurro.

Lo primero a tener en cuenta es respetar el horario, y evitar el sol directo entre las 11:00 y 16:00 horas. Los rayos ultravioletas (UV) alcanzan su máxima intensidad y caen de forma más directa por lo que es mayor el riesgo de sufrir quemaduras solares graves, envejecimiento prematuro y lesiones celulares que pueden derivar en cáncer de piel. "También es importante buscar la sombra: cuando caminamos por la calle, buscar la vereda con más sombra, si estamos en la playa, estar debajo de la sombrilla”, advierte.

Las profesionales señalan el uso de sombreros de ala ancha para preservar la nuca y las orejas; la utilización de lentes de sol que resguarden las estructuras de los ojos, y vestir ropa de trama apretada y color oscuro, que actúe como escudo físico para impedir el paso de los rayos solares hacia la piel, son conductas tan necesarias como el uso de la pantalla solar. Respecto a estos productos, Capurro y Ruiz afirman que la protección debe ser UVA +3 y UVB 50, pues al ser de amplio espectro protege de los dos tipos de rayos ultravioletas. “Hay que aplicarlos sobre la piel antes de salir al sol, reaplicarse cada dos o tres horas, o inmediatamente después de ir al agua o de realizar alguna actividad física que haya causado sudoración. Es conveniente que el producto resulte agradable de utilizar para no provocar rechazo en el paciente. En general, los hombres prefieren texturas más fluidas y fáciles de emplear, sobre todo si tienen barba. Hay distintos formatos; el más práctico es el aerosol. También hay presentaciones con color. El mercado ofrece una gran variedad, y cada persona debe encontrar el que mejor le resulte, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos”.

Johana Bonjour, Evelyn Ruiz, Matilde Capurro. Natalia Ayala.

Consultadas acerca de la preocupación de algunos usuarios sobre la seguridad de los protectores solares debido a la presencia de ciertos químicos en su composición, las dermatólogas son enfáticas: es correcto que se incluyan en las fórmulas y no hay evidencia de que tengan algo negativo, y mucho menos en las dosis que en se utilizan. “No existe evidencia de que los químicos presentes en los fotoprotectores actúen como disruptores endócrinos, y es mayor el beneficio que recibe el paciente por su uso que el supuesto daño que pueda llegar a causar”, apunta la doctora Evelyn Rodríguez. “Justamente, en el congreso en Portugal al que acabamos de asistir, hubo una disertación específica sobre todos los estudios que se realizaron en protectores solares aprobados. En ninguno se comprobó que esos químicos actuaran como disruptores endócrinos en la salud de los pacientes, en las dosis que se utilizan para los productos”, apunta Capurro.

Con respecto a los niños, las dermatólogas señalan que las pantallas no deben utilizarse en bebés menores de seis meses; es más los niños tan pequeños no deben exponerse al sol directo. Cumplida esa edad se puede recurrir a formulaciones de probada seguridad, específicas para ellos.

“En caso de insolación o quemaduras, los primero es ir al médico, hidratarse abundantemente y aplicar cremas post solares e hidratantes que no contengan perfume ni elementos que irriten la piel. También es una época en que pueden generarse diversas reacciones, como la fitofotodermatosis, provocada por agentes alérgenos presentes en el ambiente, que se posan en la dermis y que la luz solar agrava”, advierte Capurro.

Para concluir las profesionales mencionan el déficit de vitamina D y la creencia de que es necesario estar horas al sol para poder sintetizarla naturalmente. “En nuestra latitud, con exponernos 15 a 20 minutos en verano, y en invierno, un poco más, es suficiente. No por tomar más sol vamos a tener mayores reservas. Cuando el déficit de esta vitamina está diagnosticado, es mejor adquirirla a través de suplementos que tomando sol, que por otra parte aumenta el riesgo de desarrollar manchas, arrugas, fotodaño, y cáncer de piel”, concluye Capurro.