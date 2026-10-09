Melena saludable

No caben dudas de que el pelo es una parte fundamental de la imagen personal. "Cómo lo llevamos, así como el color y el peinado que elegimos, forman parte de nuestra identidad. Por eso, para muchos hombres y mujeres, la salud capilar es fundamental”, advierte Evelyn Ruiz, médica dermatóloga de la Clínica Dermatología del Este, quien recibe diariamente a pacientes preocupados por mejorar la calidad de su cabello.

Para preservar su salud y evitar daños, la especialista comienza la charla ofreciendo sencillas recomendaciones que pueden hacer toda la diferencia entre una melena vital y un pelo opaco, dañado y sin vida. "Lo primero es usar un shampoo que se adapte al cuero cabelludo, dependiendo si es seco o graso. El acondicionador debe aplicarse solo sobre largos y puntas. Tampoco se aconseja dormir con el pelo mojado ya que puede dañar la fibra capilar. A su vez hay que evitar el calor directo y repetido sobre el pelo, sea del secador o de la planchita. Cuando se utilicen, es importante usar protector térmico", advierte.

Respecto a los principales motivos de consulta, Ruiz señala el aumento de la caída del pelo o la alopecia. "El pelo está en constante recambio; mientras algunas fibras entran en fase de crecimiento, otras están en reposo, y otras se desprenden naturalmente. Normalmente caen entre sesenta y cien pelos por día. Cuando este número aumenta, notamos mayor cantidad de pelos en el cepillo, en la ducha, o una menor densidad de la melena". En estos casos, la consulta dermatológica permitirá evaluar el estado del cuero cabelludo, realizar un diagnóstico, e indicar el tratamiento -o la combinación de estos-, que por lo general son prolongados, y pueden extenderse meses y hasta años. En algunos casos, incluso es necesario suplementar con multivitamínicos, sobre todo cuando la alopecia es relacionada con déficit de nutrientes.

"Existen diferentes tipos de alopecias; el efluvio telógeno es el más común y se produce por causas puntuales como estrés, medicamentos, descenso rápido e importante de peso, dietas estrictas, e incluso cambios de estación", afirma. Otro tipo de alopecia señalada por Ruiz es la androgenética, que afecta a un gran porcentaje de hombres y mujeres, y es un gran motivo de consulta en dermatología. “Puede manifestarse alrededor de los 30 años y tiene un componente genético y hormonal. Se caracteriza no tanto por una caída importante, sino por un afinamiento progresivo del pelo. En los hombres pueden aparecer entradas y pérdida de pelo en la coronilla, mientras que en las mujeres se caracteriza por un aumento del ancho de la franja media del pelo”.

Algunos de los tratamientos más frecuentes mencionados por la profesional son:

Natalia Ayala.

Minoxidil tópico

"Es un medicamento en loción que se aplica en el cuero cabelludo diariamente. Tiene como finalidad estimular el folículo piloso y favorecer el crecimiento del pelo".

Minoxidil vía oral

"De los tratamientos con mejores resultados, lo indicamos para diferentes tipos de alopecia. Alarga la fase de crecimiento del pelo ya que estimula el folículo y aumenta la densidad del pelo. Se indica para mujeres y hombres, siempre con orientación y control por parte del médico".

Finasteride & Dutasteride

"Fármacos antiandrogénicos que se utilizan principalmente en la alopecia androgenética y, generalmente, se combinan con minoxidil. Es fundamental el control por parte del dermatólogo".

Shampoo

"Son productos que complementan los tratamientos, pero generalmente no los recomendamos como primera y única línea de tratamiento cuando existe una alopecia".

Mesoterapia capilar

"Este tratamiento de la alopecia se realiza en consultorio y busca mejorar la calidad del pelo. Mediante micropunciones aplicamos activos como biotina, pantenol o minoxidil en el cuero cabelludo para ayudar a frenar la caída, aumentar la densidad y mejorar la calidad del pelo. Es un terapia rápida, bien tolerada, y el paciente puede volver a su rutina luego del procedimiento. La cantidad de sesiones dependerá de cada caso".

Plasma rico en plaquetas

"Se extrae sangre del paciente y se coloca en una centrifugadora que separa el plasma del resto de sus componentes. Ese plasma rico en plaquetas se aplica mediante micropunciones en el cuero cabelludo. Las plaquetas liberan factores de crecimiento que tienen como finalidad estimular el folículo piloso".

Exosomas capilares

"Se trata de la técnica más novedosa dentro de la medicina regenerativa. Los exosomas son microvesículas derivadas de células mádres que transportan moléculas bioactivas que favorecen la estimulación de los folículos pilosos. Los utilizamos en casos de alopecia con el objetivo de ayudar a detener la caída y mejorar la calidad del pelo".

Dermatología del Este

Av. Córdoba 38.

Punta del Este, Maldonado.

Instagram/@dermatologiadeleste

Cel. 092 858 970.