Mejorar la piel: Activos bien utilizados

Así lo sostiene la doctora Matilde Capurro, especialista de la Clínica Dermatología del Este, en Punta. "Hay un bombardeo constante en redes sociales con tratamientos para hacer en casa. Si bien proponen muy buenos activos, es frecuente recibir en consulta a pacientes que se compraron todo, y llegan con un skincare que no corresponde, o que les produjo irritaciones y efectos adversos", afirma.

Ante esta situación, Capurro recomienda ordenar y generar una rutina básica para quien consulta sea fácil de seguir. "El paciente necesita un profesional que lo guíe. A veces, menos es más, y el mejor tratamiento es el indicado para cada persona según sus necesidades, el momento del año, e incluso de la vida. La piel cambia con el tiempo: las hormonas, la temperatura exterior, las estaciones. Las manchas se tratan con un activo en invierno, y otro en verano", describe.

En la mañana, limpiar e hidratar con un antioxidante y aplicar fotoprotección -el pilar de todo tratamiento pues mejora la calidad de la dermis y evita el cáncer de piel-, y por la noche, limpieza, hidratación y tratamiento con un ácido, dependiendo del objetivo perseguido, conforma un protocolo básico y sencillo de mantener. "Hay que entender que por más que a una amiga le haya funcionado tal serum, cada piel es diferente. Consultar con un especialista que indique un tratamiento rutinario en domicilio con seguimiento de control es una buena combinación para cuidar una piel sin lesiones ni patologías", concluye.

Especialista de la Clínica Dermatología del Este. Punta del Este.

Capurro aclara que tanto los serums como las cremas y lociones son vehículos para que los activos penetren la piel. Estos se indican según las necesidades de la persona. Lo mismo sucede con las concentraciones de cada elemento; no por tener mayor concentración, el producto es mejor o la respuesta va a ser más rápida. Aquí, una aproximación a los activos más usados:

Niacinamida

"Es uno de los más utilizados, y las presentaciones varían en porcentajes de concentración y en texturas que van desde gel a crema. Es muy versátil y muy bien tolerado porque tiene acción antiinflamatoria. Se usa mucho para pieles sensibles. Mejora las manchas, la barrera cutánea y tiene efectos sobre la producción del sebo".

Vitamina C o ácido ascórbico

"Es un muy buen antioxidante. Lo usamos para actuar sobre el estrés oxidativo derivado de estar expuestos al sol, a la polución, al viento. El estrés oxidativo genera radicales libres y la vitamina C ayuda a neutralizar ese daño. Mejora la luminosidad y las manchas. Viene en formato de serum, crema, ampollas y con distintas concentraciones".

Ácido hialurónico

"Es un humectante que atrae y retiene agua. Genera un aumento de la hidratación en el sustrato córneo y eso contribuye a mantener la barrera cutánea. Sobre su aplicación se puede utilizar alguna crema que actúe como emoliente, es decir, que deje más suave la piel, sobre todo aquellas más secas. Hay en formato serum, crema, gel o emulsión, en diversas concentraciones. Se indica según cómo lo siente el paciente".

Especialista de la Clínica Dermatología del Este. Punta del Este.

Ácido glicólico

"Es un alfahidroxiácido (AHA) de acción queranolítica, es decir que elimina los queratinocitos en la primera capa de la piel, en el estrato córneo. Su aplicación produce una descamación y eso mejora la textura de la tez, ayuda con el fotodaño, la hiperpigmentación, favorece la renovación celular, y mejora el tamaño del poro. Hay que aclarar que los poros no se cierran, son una unidad anatómica que tiene una función, protegen la barrera cutánea. Hay que mantenerlos limpios, pero no existe una crema que los cierre".

Retinol

"Es un activo cosmético derivado de la vitamina A que es muy bien tolerado. Su acción uniformiza el tono de la piel y su textura; mejora las arrugas finas; favorece la renovación celular y desobstruye poros. Es el precursor del ácido retinoico o tretinoína, que debe ser indicado por un médico y es el que presenta mayor evidencia de mejorar el fotoenvejecimiento por lo que es muy utilizado".

Ácido salicílico

"Es un betahidroxiácido (BHA), que al ser liposoluble tiene afinidad con pieles más grasas o seborreicas, que presentan acné y comedones (puntos negros). Tiene acción queranolítica, elimina la primera capa de la epidermis y se usa mucho en pacientes con acné".