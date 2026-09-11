Juan Macedo tiene 29 años, nació y vive en Maldonado, y acaba de hacer historia para el Karate nacional. En julio de 2026 se convirtió en el primer uruguayo en ganar una medalla de oro en una competencia del circuito mundial Karate 1 Series A, al imponerse en la categoría de hasta 75 kilos en Guadalajara, México.

De niño soñó con llegar a este mérito, aunque todavía, asegura, le queda mucho camino por andar. “Desde mi primera competencia local sentí que algo me atrapó y cuando integré la preselección por primera vez y pude vestir la bandera de Uruguay, dije que quería esto para toda la vida”.

El karate llegó a su vida cuando tenía 10 años, como una actividad física que comenzó por iniciativa de sus padres. “Me enamoré del deporte”, contó a varios medios de prensa, tras el triunfo mundialista. Desde entonces el recorrido incluyó derrotas y momentos en los que el resultado no acompañó. Pero no los recuerda como un freno. “Fueron parte muy importante, porque me impulsaron a seguir trabajando, y demostraron que todo llega en su momento”.

Antes de Guadalajara, Juan ya había construido una trayectoria internacional.

Representó a Uruguay en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, luego de conseguir su clasificación en Panamá. También fue campeón sudamericano y consiguió una medalla de bronce panamericana por equipos, según sus propios registros compartidos para esta entrevista. En 2025 había ganado además el Torneo Internacional de Orlando, en Estados Unidos.

Guadalajara sin embargo ocupa otro lugar. “Recuerdo muchas emociones, felicidad, sobre todo, por haber dejado a mi país en lo más alto y por sentir que después de tanto esfuerzo, todo llega. La verdad que para mí fue muy importante esa medalla, ya que es la prueba de muchos años de sacrificio y dedicación detrás de ella”.

En la final derrotó 3-2 al eslovaco Cyiaki, después de superar cinco combates ante rivales de Kuwait, Alemania, Japón, República Dominicana y Portugal. En todo ese periplo deportivo y personal hay una figura central: Pino Píriz, su entrenador. “Es un referente y lo siento parte de mi familia”, señala. De él aprendió una regla que trasciende el tatami: “Darlo todo sin pensar en el resultado, dejarlo todo, que al final es con lo que nos quedamos”.

El oro histórico no cerró una etapa. Al contrario. “Una medalla en Juegos Olímpicos y una medalla en un campeonato del mundo” son ahora sus próximos sueños. El niño que imaginaba una medalla mundial sigue ahí, solo que ahora tiene un podio internacional que demuestra que aquella meta puede ser posible. Más en Instagram|@_juanmacedo