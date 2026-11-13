A los cinco años, Franco Tremesani encontró una primera pista de lo que más adelante se convertiría en su vocación. Recuerda el comienzo de Kachorra, la telenovela protagonizada por Natalia Oreiro, y la fascinación que le produjo verla crear a su propio títere, darle vida y voz, y jugar con su pelo, su vestuario y los colores. Aquella imagen le mostró algo que todavía reconoce en su oficio.

“Me dio la pauta de que había algo intrínsecamente camaleónico en la naturaleza humana”.

Hoy el actor y cantante uruguayo interpreta a Seymour en Little Shop of Horrors, en Madrid. Tras su debut protagónico en West Side Story, que le valió un Premio Florencio en 2022, construye su carrera en España, donde debió volver a empezar, esta vez con la experiencia acumulada.

Formado profesionalmente en la Escuela Nacional de Arte Lírico del Sodre, Franco debutó como protagonista de West Side Story, en la primera producción de un musical de Broadway en la historia del Auditorio Nacional. La puesta, realizada junto a la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre, convocó a casi 8 mil espectadores. También produjo A Night in Broadway, una trilogía de conciertos con entradas agotadas, y trabajó en producciones musicales infantiles vinculadas a la Fundación Peluffo Giguens y Plan Ceibal. Luego llegó su primer trabajo para Disney, en Buenos Aires.

Al recordar aquellos hitos, vuelve sobre la distancia entre el niño que era y los escenarios que alcanzó. “¿Cómo podría contarles lo que significó para un niño normal y corriente de La Unión, que no cantaba bien pero que soñaba con llegar, que iba a cantar de solista con la orquesta de su país? Mi talento innato no fue la voz ni la actuación, fueron las ganas”.

Ahora vive en Madrid, y por estos días se destaca por su actuación en La tienda de los horrores (Little Shop of Horrors); dando vida a un personaje que le exige un trabajo actoral especialmente complejo. La obra dura alrededor de dos horas y Seymour permanece en escena aproximadamente una hora y cuarenta y cinco minutos, durante los cuales debe afrontar decisiones capaces de cambiar su destino y el de quienes lo rodean.

El papel también le permite abordar una partitura de los compositores Alan Menken y Howard Ashman, responsables de las canciones de películas como La Sirenita, Aladdin y La bella y la bestia. “Es quizá el trabajo más difícil que he realizado hasta ahora, no a nivel vocal, sino a nivel interpretativo, actoral”.

Sostener ese ritmo implica cuidar tanto el cuerpo como el estado interior. El teatro musical combina canto, actuación y baile, tres disciplinas que requieren distintas respuestas físicas y que pueden coincidir en una misma escena. A eso se suma la implicación emocional de contar una historia en vivo, noche tras noche. “El cuerpo es generoso y sabio, por eso para sostener todo lo que le pedimos resulta fundamental su cuidado. Es el templo y el vehículo por el que disfruto y desarrollo lo que amo hacer”.

En Madrid, el desafío fue construir una carrera lejos del entorno profesional en el que había dado sus primeros pasos. La experiencia acumulada no desaparece al cambiar de país, pero tampoco garantiza el reconocimiento. “El único enemigo en ese proceso es el ego de uno mismo, de querer volver a que lo reconozcan”. Su estrategia fue seguir estudiando, no dejar de intentarlo y esperar su momento, sin apurarse. “Intento no pensar en el futuro, lo he hecho siempre, y nunca me permitió disfrutar lo que tenía en el presente”. En Instagram @Francotremesani