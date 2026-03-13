Pesca local a la plancha con chauchas.

(Rinde 1 porción)

250 g de pesca local

30 g de chaucha plana

30 g de chaucha alubia

30 g de chaucha oro

1 limón

10 g de mix de semillas

Para la salsa verde:

50 g de manteca pomada

10 g de jugo de limón

5 g de mostaza de Dijon

½ puñado de perejil

10 g de verdeo (la parte verde)

5 g de alcaparras o aceitunas

verdes

Pimienta

1. En el tubo de un mixer colocar todos los ingredientes de la salsa y procesar hasta obtener una textura lisa y homogénea.

2. Secar la pesca con papel absorbente condimentar con sal y pimienta; dejar reposar por cinco minutos. Aparte, hervir las chauchas en abundante agua con sal durante dos minutos y medio.

3. Colocar una sartén a fuego fuerte. Una vez caliente, bajar el fuego y sellar la pesca por el lado de la piel. Una vez que tome color dar la vuelta y cocinar por dos minutos.

4. Por otro lado saltear las chauchas en una sartén hasta que tomen color.

5. Para servir, colocar la salsa verde en la base del plato, y por encima la pesca con el lado de la piel dorada hacia arriba. Disponer las chauchas en un costado, un gajo de limón cortado. Espolvorear en forma de corona con el mix de semillas preferido.

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