Duraznos asados con crema batida
Parte de la carta del restaurante Lighthouse en The Grand Hotel, Punta del Este.
(Rinde 1 porción)
1 durazno en su punto
150 cc de crema de leche
½ vaina de vainilla o 1 tapita
de esencia de vainilla
20 g de azúcar
Miel
10 g almendras tostadas
1. Lavar y cortar el durazno a la mitad y retirar el carozo. Colocar una pizca de sal y la mitad del azúcar por encima. Es importante dejar actuar para que se integren los sabores. Luego, colocar en una placa para horno y cocinar por 15 minutos a 180°C.
2. En un bowl, mezclar enérgicamente la crema, el azúcar y la vainilla con un batidor de alambre hasta que quede montada.
3. Tostar las almendras y picar finamente con un cuchillo sobre una tabla de cocina.
4. Disponer en el plato el durazno tibio, la crema por encima y espolvorear con las almendras picadas. Decorar con hilos de miel.
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