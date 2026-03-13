Duraznos asados con crema batida

(Rinde 1 porción)

1 durazno en su punto

150 cc de crema de leche

½ vaina de vainilla o 1 tapita

de esencia de vainilla

20 g de azúcar

Miel

10 g almendras tostadas

1. Lavar y cortar el durazno a la mitad y retirar el carozo. Colocar una pizca de sal y la mitad del azúcar por encima. Es importante dejar actuar para que se integren los sabores. Luego, colocar en una placa para horno y cocinar por 15 minutos a 180°C.

2. En un bowl, mezclar enérgicamente la crema, el azúcar y la vainilla con un batidor de alambre hasta que quede montada.

3. Tostar las almendras y picar finamente con un cuchillo sobre una tabla de cocina.

4. Disponer en el plato el durazno tibio, la crema por encima y espolvorear con las almendras picadas. Decorar con hilos de miel.

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