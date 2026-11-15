Zelenski obtuvo el clásico Intendencia de Canelones de forma contundente en la jornada sabatina

Es Zelenski un caballo extremadamente rendidor, desde su debut en pruebas de condición y en las estelares que lleva disputadas.

El defensor de las sedas Jorge y Martín ha tenido de las buenas y de las otras y tal lo manifestó en más de una ocasión Ximena Marrero para el hijo de Vineyard Haven necesitaba un galeno de caballos, un psicólogo equino para entender un poco más al tordillo que supo entrar el pasado año quinto en el Derby de Maroñas para luego ser NP en el Ramírez.

Tras llegar sexto en el Jockey Club canario y luego obtener el Gran Premio Nacional se consagró como el mejor potrillo del pedrense.

En Maroñas falló en el Classic de Maroñas y fue escolta en el Classic de Las Piedras, fue cuarto en el Honor canario para luego ser escolta en el Classic 2 de Maroñas, en la víspera fue contundente su victoria corriendo la carrera desde el vamos frente a par de rivales de fuste, “Rufito” Rosas lo corrió de diez y el tordillo le respondió con creces ya que cuando se desprendió de sus compañeros de ruta tuvo fuerzas para mantener a raya a Mr. Can y Empipado que se le vinieron con aires y no pudieron entrarle a las grupas al ganador.

Zelenski logra un nuevo título en Las Piedras de cara al Comparación de Maroñas con aires de Mitin de Reyes 2027, y como dice su entrenadora, si el galeno le da en la tecla Zelenski es capaz de desafiar a cualquiera en cualquier cancha.

El Aniversario de Las Piedras en buenas manos, ganó por varios en 2´ 05”75 para recorrer las veinte cuadras pactadas, a cinco largos llegó Empipado que le quitó el puesto de escolta a Mr.Can por cuarto de cuerpo, completaron el semáforo Prado City delante de Lucky Strike.

Son quince en Maroñas con base el Asamblea Legislativa

En la jornada de hoy se completa el largo fin de semana con 15 carreras, el clásico Asamblea General Legislativa es la base, sobre 15 cuadras van cinco potrancas de tres años en busca de la victoria, Ultra Rayo sabe de dos estelares, viene de derrotar a Helenita que luego viajó a Las Piedras y se recuperó con una victoria, elegimos a la del Phillispon.

Dos enemigas de sumo riesgo Cayetana y Umburanas que viene de correr Polla y Selección de buena forma, si la dejan hacer adelante ojo con ella.

Largan desde las 16:30.

