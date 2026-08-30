Un largometraje en arena y un clásico sobre la milla en grama son eje de la reunión de domingo

Maroñas entra en vigilia este domingo a la espera del inicio de la Triple Corona 2026, este lunes se anota y a partir de las 18:00 horas se realizará el sorteo de gateras de ambas Pollas, Potrillos G3 y Potrancas G3 sumando el Gran Premio Presidente de la República.

En la carrera seleccionada de este domingo cierra Fortuna en carrera, el pozo que viene siendo acumulado desde hace varias reuniones sumará a una apuesta el próximo domingo, atractivo extra para la gran jornada que será imán para el burrero, el casual y el de todos los fines de semana.

El especial Antonio Araujo está ubicado en sexto término de la reunión y tendrá a once ejemplares en gateras que se ubicarán frente al Folle en la pista de arena, con el 11 en el mandil parte El Fari y el defensor de las sedas Esperanza es el crédito elegido por Ovación para llevarse la prueba.

Viene, el hijo de Midshipman de obtener una condicional sobre dos kilómetros, gusta de moverse en delantera y si lo dejan hacer el trámite a su gusto se les puede venir de un viaje. Su compañero de techo Lucky Strike viene de buena campaña en grama, es enemigo de fuste al igual que Siempre Happy que vendrá perdido en el fondo. Largan 15:55.

Acto seguido va la prueba más importante del fin de semana, en grama y sobre la milla se disputa el Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta que tiene una buen lote de milleros que saben de triunfos estelares sobre distancia y superficie.

Nos inclinamos por Ta-Valente, el del Hs. Taquary con seis años a cuestas viene de caer en prueba verde sobre 12 cuadras, es titular de 10 triunfos y la milla le viene como anillo al dedo, fiel a su manera de correr vendrá de mitad de lote para buscar entrar a los últimos 250 libre de paso para atropellar y llevarse un nuevo título para su cartilla.

Tanto Figaro, que integra la triple de sorpresa como Tadow Star serán rivales de sumo cuidado, el del Old Friends vendrá en el fondo, el zaino del Phillipson detrás de los punteros, son bravos al igual que Nuestro Sueño que busca nuevo lauro de corte mayor.

Son nueve y no cabe el descarte, el que gané bien puede poner su meta en el Anchorena de San Isidro.

Sabatina con retraso en Maroñas

Un cable subterraneo se cortó y complicó la jornada de sábado en Maroñas, en las dos primeras carreras no se pudieron recibir apuestas algo que se acomodó en la tercera que traía la demora de 30 minutos.

Los operarios continúan trabajando ya que las últimas carreras se corrieron con menos focos de luz por el cable cortado.