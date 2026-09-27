Turbo Ship fue superior en la milla del clásico De Castro superando a Si Señor en buen registro

En la previa del clásico De Castro se intuía que podía ser una carrera “tramposa” y lo que se pensaba se dio ya que los cuatro ejemplares corrieron con poca diferencia entre el puntero y el zaguero ya que cuando se formalizaron las posiciones quedó Tadow Star en delantera seguido muy de cerca por Si Señor que tenía a Turbo Ship y Mad Sharp a sus grupas. Los parciales no fueron severos, en el ecuador de la prueba el teletimer se detuvo en 48”11 para entrar a la recta Tadow Star y Si Señor en una línea y con un Turbo Ship amenazante y esa amenaza pasó a ser realidad ya que superó a sus dos rivales para llegar con 3 cuerpos de ventaja a la meta empleando 1’ 36”84, fue 2° a corazón Si Señor y 3° Tadow Star.

Con 14 carreras desde las 13:15 en una atractiva reunión Maroñas cierra el fin de semana, son diez de condición, un especial y tres pruebas de corte estelar.

Inicia el Jorge y Melchor Pacheco a las 15:45, continúa con el Constante Turturiello a las 16:15, ambas sobre catorce cuadras y cierra con el Suprema Corte de Justicia para yeguas sobre q500 metros.

Las triple fórmulas van de la siguiente manera:

Clásico Pacheco

Favorita: La Patriada

La descendiente de Algorithms viene de muy buena victoria en prueba condicional de 1300 metros para ganadoras. Sube al plano estelar en distancia que le viene “al pelo”. Es la elegida.

Enemiga: Ultra Rayo

La pupila de Santesteban es ganadora de dos que incluye una prueba estelar. Tanto en el Criterium como en la Polla tuvo problemas de tránsito. Corren siete y larga afuera, es más que una enemiga.

Sorpresa: Helenita

La nacida en el Sin Nombre fue en su momento líder de la generación para luego decaer en sus dos últimas actuaciones. Tiene derecho a reinvindicarse, ojo con ella.

Clásico Turturiello

Favorito: Rally Now

El de Los Trico tuvo cambio de establo, lo dejaron en distancias intermedias luego del Criterium y Ensayo. Lo seleccionamos como el potrillo a llevarse la prueba.

Enemigo: Plano De Voo

El hijo de Hofburg debutó con el aval de los relojeros para caer en el mismo disco. Sus conexiones confían en el defensor de las sedas El Bubi.

Sorpresa: Abrumado Zun

El del Ximena P. es el que derrotó al enemigo, quiere seguir en franco ascenso y va por este clásico.

Clásico Suprema Corte:

Favorita: Grandinata

La del Cabaña el Indio es de las mejores yeguas de Maroñas en tiros intermedios. Viene, tras un descanso, de ser escolta de Patriótica en estelar sobre la milla en grama, son cien metros menos, es en arena y queda claro que en esta carrera para ganar hay que ganarle a la Trinniberg.

Enemiga: Albion

Destacada campaña de pista lleva la defensora del San Miguel Queguay que en esta oportunidad tiene cambio de jinete y será Emanuel Pérez el que le lleve las riendas, gusta de venir en vanguardia. Bravisima.

Sorpresa: Brillantina

En todas corre bien la de Liber Mesa que llega precedida de dos puestos de escolta. Si se desgastan las dos anteriores en delantera en parciales severos se puede aparecer en metros finales la Sloane Avenue.

Hay varios juegos especiales, en la de cierre la trifecta acumula 75,000 pesos, el pozo rozará los 400 mil, recomendamos una candado:

1-3-9-13 ($720).

Durante la jornada tendremos dos carreras que acumular para Fortuna en carrera que acumula pozo para el domingo próximo.

Cierra el especial las pruebas de corte mayor de este domingo largando a las 17:15 horas en una carrera que tendrá a la afición más que atenta ya que tendremos acción de gateras al disco. Con 51 kilos va Visita Ilustre, un tres años del Taquary que larga de gatera nueve y tiene todo el “Colo” Díaz para ubicarse cerca de los que mueva para entrar a la recta a “tiro”. Enemigos son varios, Timbalero con 59 kilos y en pista verde se hace fuerte al igual que Empiric Candy defendiendo las sedas La Reina. Son 11 y no cabe el descarte.