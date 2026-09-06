Todo pronto para un súper domingo en Maroñas que contará con la visita del Presidente de la Repúbica
El inicio de la Triple Corona edición 115 con la disputa de las Polla de Potrancas y Potrillos, el largometraje en arena sobre milla y media, los pozos acumulados, espectáculos musicales e inflables atraen
Dos gemas y el Presidente
Los atractivos son muchos dentro y fuera de las pistas ya que Maroñas ofrece actividades para grandes y chicos a nivel de música, vales de apuestas, sorteos y juegos para los niños que bien pueden pasar una linda tarde.
Los 709 mil pesos provenientes de Fortuna en Carreras fueron a pozos acumulados en la 3a carrera y en ambas Pollas que puede ser de buen paladar del burrero.
En el Presidente de la República, 2400 metros, arena con 5 en gateras nuestra triple fórmula es la siguiente, Ave Royale parte como gran candidato al disco y la foto ya que el descendiente de Sloane Avenue viene de derrotar a los mejores fondistas en grama y ahora toca demostrar en arena. Saldrá a mover la carrera desde el vamos. Desde Las Piedras llega su enemigo, Blowin Inthe Wind que con buena cartilla le puede arruinar la carrera al del 3 de enero, el interminable Pluto a sus jóvenes 8 años sigue en la brega y es el tercero en discordia.
En la Polla de Potrillos G3 seleccionamos a :
5 - Es Patriarca - Waldemar Maciel - Roberto Solanes - Compac.
Es la figura de la carrera, líder invicto se llevó Campeones y el Criterium de excelente forma para quedarse con el título de baby crack. Se lleva todas las marquesinas, en esta Polla hay que ganarle al Awesome Patriot.
8 - Petkovic - Jose Da Silva - Bruno Firmino - Forli.
Es ganador de una, en las otras que corrió fue escolta de Es Patriarca, sus conexiones confían que en la Polla será la vencida. Es el enemigo del líder.
9 - Fitz - Diogo González - Facundo Santesteban - Norteño.
No respondió en su debut en Maroñas y se rehabiltó en el pedrense, de regreso al Jerárquico le costó tres salidas a pista demostrar lo mucho que corre, de punta. Es la sorpresa de la primera gema.
El cierre es con ellas, seleccionamos a estas tres:
9 - Cayetana - Vagner Leal - Bruno Firmino - Caraguatá.
Tras dos triunfos, uno en el Juvenile Fillies, fue cuarta en el Criterium a tres cuerpos y medio de la ganadora. A pesar de enfrentar nuevamente a quien la derrotó confiamos en su potencial, es nuestra candidata.
4 - Devils Song - Sebastián Fiorito - Washington Bonacci - Don Bosco Spd.
La gran enemiga de la carrera, la segunda en discordia. Tras correr bien (clásico de 1200) y regular en pruebas de 1200 y 1300 metros fue al Producción Nacional y las pasó por arriba. Más que enemiga.
7 - Sweet Feel - Pablo Rodríguez - Pablo G. González - Hs. Marnu.
Dos triunfos en el canario y Jerárquico para no desentonar en dos clásicos sobre arena y grama, se quedó con el Criterium de muy buena forma. Tiene credenciales para llevarse la Polla, otra enemiga acérrima de Cayetana
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