Todo pronto para un súper domingo en Maroñas que contará con la visita del Presidente de la Repúbica

Dos gemas y el Presidente

Los atractivos son muchos dentro y fuera de las pistas ya que Maroñas ofrece actividades para grandes y chicos a nivel de música, vales de apuestas, sorteos y juegos para los niños que bien pueden pasar una linda tarde.

Los 709 mil pesos provenientes de Fortuna en Carreras fueron a pozos acumulados en la 3a carrera y en ambas Pollas que puede ser de buen paladar del burrero.

En el Presidente de la República, 2400 metros, arena con 5 en gateras nuestra triple fórmula es la siguiente, Ave Royale parte como gran candidato al disco y la foto ya que el descendiente de Sloane Avenue viene de derrotar a los mejores fondistas en grama y ahora toca demostrar en arena. Saldrá a mover la carrera desde el vamos. Desde Las Piedras llega su enemigo, Blowin Inthe Wind que con buena cartilla le puede arruinar la carrera al del 3 de enero, el interminable Pluto a sus jóvenes 8 años sigue en la brega y es el tercero en discordia.

En la Polla de Potrillos G3 seleccionamos a :

5 - Es Patriarca - Waldemar Maciel - Roberto Solanes - Compac.

Es la figura de la carrera, líder invicto se llevó Campeones y el Criterium de excelente forma para quedarse con el título de baby crack. Se lleva todas las marquesinas, en esta Polla hay que ganarle al Awesome Patriot.

8 - Petkovic - Jose Da Silva - Bruno Firmino - Forli.

Es ganador de una, en las otras que corrió fue escolta de Es Patriarca, sus conexiones confían que en la Polla será la vencida. Es el enemigo del líder.

9 - Fitz - Diogo González - Facundo Santesteban - Norteño.

No respondió en su debut en Maroñas y se rehabiltó en el pedrense, de regreso al Jerárquico le costó tres salidas a pista demostrar lo mucho que corre, de punta. Es la sorpresa de la primera gema.

El cierre es con ellas, seleccionamos a estas tres:

9 - Cayetana - Vagner Leal - Bruno Firmino - Caraguatá.

Tras dos triunfos, uno en el Juvenile Fillies, fue cuarta en el Criterium a tres cuerpos y medio de la ganadora. A pesar de enfrentar nuevamente a quien la derrotó confiamos en su potencial, es nuestra candidata.

4 - Devils Song - Sebastián Fiorito - Washington Bonacci - Don Bosco Spd.

La gran enemiga de la carrera, la segunda en discordia. Tras correr bien (clásico de 1200) y regular en pruebas de 1200 y 1300 metros fue al Producción Nacional y las pasó por arriba. Más que enemiga.

7 - Sweet Feel - Pablo Rodríguez - Pablo G. González - Hs. Marnu.

Dos triunfos en el canario y Jerárquico para no desentonar en dos clásicos sobre arena y grama, se quedó con el Criterium de muy buena forma. Tiene credenciales para llevarse la Polla, otra enemiga acérrima de Cayetana