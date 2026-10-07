Stay Tune compensó los temores del comienzo con su éxito consagratorio en el Jockey Club de San Isidro

Se sabe que cualquier imponderable o hecho fortuito que aparezca durante una carrera puede darle a la misma un desenlace distinto o uno esperado, pero con matices. Esos condimentos, en definitiva, son los que hacen mucho más atractivo a este deporte.

Y la edición 2026 del Gran Premio Jockey Club (G1) no estuvo exenta al respecto, arrojando lógica por el ejemplar que terminó ganando, pero no sin antes evitar una cuota de sufrimiento, en este caso para los apostadores y el entorno del ganador, que por supuesto le aportó un plus.

Con presencia en los podios de tres de los cotejos pertenecientes al proceso selectivo sanisidrense, Stay Tune claramente llenaba los casilleros para ser protagonista en el segundo pase de una Triple Corona que volvió a quedar acéfala. Claro que a la hora de la verdad y al momento de conseguir ese objetivo, el hijo de Fortify criado por Vacación generó temores.

Y todo porque desde que se abrieron las puertas de los partidores, las cosas no se dieron como las había planeado su gente, puntualmente porque el potrillo quedó tan lejos como nunca antes se movió en un desarrollo. Con la estrategia trastocada, lógicamente que el único salvavidas que le quedaba, era apelar a la frialdad y decisión de su jockey.

Y Cristian Velázquez, jinete que días antes había establecido vínculo como flamante monta de Las Monjitas, hizo lo que tenía que hacer. Apelando a su instinto, sin abandonar a su dirigido, pero tampoco sin moverlo demasiado para evitar un desgaste prematuro.

Esa capacidad de adaptación de Velázquez le permitió a Stay Tune avanzar por mitad de cancha en la recta, pasar de largo al favorito Hi Pocho a 200 metros del disco y lograr un triunfo consagratorio, y sumándose a la selecta lista de ganadores de este cotejo por parte de Las Monjitas integrada por Marignac (2020), Natan (2022) y Happy Happy Day (2023). Además de formar parte del impresionante récord personal de Carlos Daniel Etchechoury, que ahora cuenta con una decena de éxitos en una de las pruebas más codiciadas del turf nacional.

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“Aunque quedamos lejos y los planes de carrera se modificaron, no me desesperé porque yo estaba seguro del potrillo. Sabía que llegado el momento, iba responder y por suerte así lo hizo, dándome uno de los triunfos más importantes de mi carrera. Estoy muy agradecido por el ofrecimiento de Las Monjitas, que me tuvo en cuenta en un momento que por lesiones me quedé sin caballos”, comentó Cristian Velázquez, flamante jockey de la caballeriza de Camilo Bautista. En tanto que Carlos Daniel Etchechoury señalo: “Queríamos correr lejos pero no tanto, pero este tipo de carreras con esas contingencias las ganan los jockeys, de la manera que la ganó Cristian (Velázquez). Estoy feliz por el hecho de ganar mi décimo Jockey Club”.

Colaboración:

Héctor Raúl Torres

hectortorres@revistapalermo.net