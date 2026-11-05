Star of Wonder encabeza el grupo de participantes en la Public Security Cup en Abdulaziz

Star Of Wonder (EE. UU.), quien estuvo anteriormente bajo el entrenamiento de Brad Cox, buscará mantener su invicto en Arabia Saudita al reaparecer este sábado en la Public Security Cup —dotada con 150.000 riales saudíes—, que se disputará en el hipódromo King Abdulaziz frente a dieciséis rivales.

El caballo de seis años, que cosechó múltiples victorias durante su etapa en Estados Unidos, ha ganado las dos carreras que ha disputado bajo la preparación de Ahmed Mohamoud, defendiendo los colores de White Stable y de King Abdullah bin Abdulaziz & Sons en sus triunfos de noviembre y diciembre del año pasado.

En su última victoria, lograda en la carrera de categoría Listed «King Faisal Cup», fue conducido por el jinete Oisin Murphy —excampeón en Gran Bretaña—; en esta ocasión, para la prueba final del fin de semana sobre una distancia de 1600 metros, será montado por Camilio Ospina.

Frente a Star of Wonder se encontrarán los ejemplares que corren bajo los colores del jeque Abdullah Homoud Almalek Alsabah: Ajwadi (GB), Uncle (GB) y Mhalhal (USA) —quien busca su cuarta victoria consecutiva—, además de Alwaqqad (USA), montado por Alexis Moreno, que también se perfila como un serio aspirante tras haber ganado sus dos últimas carreras, incluida la Makkah Almokarramah Regional Gov Cup, disputada en Taif el pasado mes de agosto.

El programa incluye dos carreras para ejemplares juveniles, cada una con una bolsa de premios de 300.000 SAR. La Saud bin Salman Cup para potros cuenta con el cupo completo de 20 participantes, mientras que la Saud bin Salman Cup para potrancas ha reunido a dieciséis inscritas, encabezadas por Ehteraz (KSA), del White Stable, quien busca resarcirse tras una derrota —ante rivales de mayor nivel en Taif— después de haber ganado sus dos primeras presentaciones.

La prueba principal del viernes es la Ministry of Defense Cup, una carrera de Grupo 3 (a nivel nacional) dotada con 150.000 SAR, reservada para caballos de tres años sobre una distancia de 1600 metros. En ella, el White Stable se perfila nuevamente como dominador, al presentar tres de los nueve participantes, liderados por Reda Al Aziz (KSA), el ejemplar con mayor valoración.

Este caballo, que será conducido por Rayan Altoairsh, debutó con una victoria en septiembre del año pasado y, en su última actuación —bajo la monta del mismo jinete—, finalizó segundo en la King Abdulaziz Cup, una carrera de Grupo 1 (a nivel nacional) disputada en enero.

Junto a él competirán otros dos ejemplares del White Stable, Aez Alkhatir (KSA) y Bono (KSA), quienes se enfrentarán a un interesante rival: Desert Glimmer (KSA). Este último, bajo la monta de Moreno, buscará su tercera victoria consecutiva tras haber ganado sus dos únicas carreras, ambas disputadas en Taif durante el verano.

Asimismo, Massyon Almoghtrah (KSA) —representante del Red Stable, propiedad del príncipe Faisal bin Khaled bin Abdulaziz— aspira a lograr su tercer triunfo seguido, tras haber encadenado una victoria en Taif con otra en Riad el mes pasado. Red Stable tiene grandes posibilidades de hacerse con la prueba preparatoria nacional de Grupo 1 para la Crown Prince Cup, con Yemken (KSA) y Hafedhk Allah (KSA) compitiendo por un premio de 120.000 SAR. Asimismo, cuentan con Wootton’sun (FR) —ganador de la Taif Ozak Cup—, quien encabeza sus aspiraciones en la prueba preparatoria de categoría «Listed» para la Crown Prince Cup.

El ejemplar que montará Ricardo Ferreira es uno de los más destacados en un grupo de 20 participantes, junto con Haqeet (USA), de White Stable. Haqeet logró una victoria en este mismo nivel en diciembre del año pasado, antes de quedar por detrás de Wootton’sun el mes siguiente, cuando ambos finalizaron quinto y séptimo, respectivamente, en el King Abdulaziz Racetrack Champion.

Haqeet, hijo del campeón Arrogate (USA), reaparecerá tras su última actuación, en la que terminó en la última posición —por detrás de Forever Young (JPN)— en la Saudi Cup, el pasado 14 de febrero.

Sigue toda la acción en directo: Transmisión en vivo o a través de DAZN.

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Meydan inicia su temporada 2026 -2027

Este viernes, el hipódromo de Meydan acoge una mezcla de viejos conocidos y futuras estrellas con motivo del comienzo del Dubai Racing Carnival 2026-27.

La prueba principal de la jornada, patrocinada por Emirates, lleva el nombre del jeque Ahmed bin Rashed Al Maktoum. Esta carrera de hándicap sobre 1600 metros —la quinta del programa— cuenta con siete participantes, entre ellos dos ejemplares internacionales: Brotherly Love y Gun Carriage, ambos presentes en el Carnival por segunda vez.

Brotherly Love [en la imagen], ganador el año pasado de la carrera de categoría Listed «Road to the Kentucky Derby» (anteriormente conocida como Al Bastakiya), ha disfrutado de un periodo de descanso y ha sido castrado desde que finalizó cuarto, por detrás de Wonder Dean, en el UAE Derby (G2).

«Tuvo una actuación digna en el UAE Derby, aunque resultó un tanto decepcionante», comenta su entrenador, Jamie Osborne. «Es un caballo grande y aún por desarrollar; creo que el UAE Derby fue una carrera de más para él. Tras su regreso, lo castramos y ha seguido una preparación larga y constante, por lo que confío en que todavía tiene margen de mejora».

Por su parte, el también entrenador británico Dylan Cunha presenta a Gun Carriage, quien, en la primera de sus cinco salidas la temporada pasada en Meydan, logró un segundo puesto.

«La temporada pasada no tuvimos mucho tiempo con él: lo compramos en la subasta de caballos en entrenamiento (Horses In Training Sale), lo castramos a la mañana siguiente y, a la semana siguiente, ya estaba subido al avión rumbo a Dubái», explica Cunha. «Aun así, rindió muy bien y fue segundo en su primera carrera. Esta temporada ha disfrutado de un buen descanso en una granja y, recientemente, protagonizó un excelente regreso en Goodwood, donde terminó tercero».

«Se encuentra en muy buena forma y esperamos que nos permita empezar el Carnival con una victoria». El entrenador campeón de los EAU, Bhupat Seemar, presenta dos ejemplares en la carrera; Sirocco Winds —ganador en la distancia de 1400 metros— será montado por el jinete de la cuadra, Tadhg O’Shea, mientras que Ray Dawson llevará las riendas de Laasudood.

Seis participantes se alinean en la segunda carrera, una prueba de condiciones para caballos de tres años sobre 1400 metros. Osborne presenta a Ten Carat Harry, un ejemplar que ha logrado siete victorias en 15 salidas en el Reino Unido.

«Harry ha tenido bastante éxito aquí [en el Reino Unido]», comenta el entrenador. «Fue adquirido como yearling por 11 000 guineas, ha ganado 100 000 libras esterlinas y actualmente cuenta con una valoración de 100. Creo que Dubái podría sentarle bien».

«No soy muy partidario de probar en pista de arena a caballos acostumbrados al césped, pero voy a intentarlo con él. Su estilo podría adaptarse bien y, si analizamos su pedigrí por parte materna, encontramos una clara predisposición para la arena».

«La distancia de siete furlongs [1400 metros] probablemente marque el límite de su resistencia; más adelante, volverá a competir en seis furlongs [1200 metros]».

Meydan recibe esta temporada a un nuevo entrenador, Abdullah Al Monif, quien ha traído dos caballos desde su base en Arabia Saudita. Allajayn, la única potranca en el grupo, podría tener una ventaja en cuanto a estado de forma respecto a otros rivales, ya que ha competido tres veces desde agosto, logrando el segundo puesto en sus dos últimas carreras en Taif.

«Ha cumplido con todo lo que le hemos pedido», señala Al Monif. «Espero que tenga una buena actuación; al mismo tiempo, esta es una oportunidad importante para ver cómo se desenvuelve en Meydan y determinar qué objetivos podemos plantear para ella en el futuro». El veterano Colour Up regresa a la competición

La carrera inaugural, el Emirates Airline Conditions Stakes (1200 metros), se presenta como un desafío complejo con seis participantes en la línea de salida. Entre ellos destaca el veterano Colour Up, de ocho años, que afronta la 28.ª carrera de su trayectoria; su última aparición fue en marzo, cuando terminó séptimo en el G1 Dubai Golden Shaheen.

«Hemos decidido reaparecer con Colour Up antes de lo habitual en esta carrera de tipo “Conditions”», comenta su propietario, Sayed Hashish. «Doug [Watson, su entrenador] y yo estuvimos analizando su plan de competición, ahora que tiene ocho años y se encuentra en un estado de forma excelente. Hay que reconocer el gran trabajo de Doug y su equipo, que lo han cuidado de maravilla».

«Es un caballo alegre y está entrenando muy bien. Me hace mucha ilusión volver a verlo en la pista para una nueva temporada».

Midland Money, ganador en dos ocasiones en Estados Unidos bajo el entrenamiento de Bob Baffert, es una incorporación interesante para Ed Crisford, el nuevo preparador de Jebel Ali Stables; por su parte, Echo Point —quien ha logrado figurar en carreras de Grupo 2— competirá bajo la tutela de Musabbeh Al Mheiri.

En la tercera carrera, el Emirates Courier Express Maiden, en la que participan 10 ejemplares, estarán en juego plazas que podrían servir de referencia para las carreras clásicas. Crisford presenta a Jeyoush —ganador de una prueba preparatoria— y a Qasseer, quien terminó tercero en esa misma cita; mientras tanto, Seemar alinea a dos caballos importados de Estados Unidos: Ops y Blanc Canvas.

El participante con mayor experiencia es Brave Vekoma, propiedad de Al Monif, quien terminó quinto en la última de sus cinco carreras disputadas en Taif.

«Brave Vekoma es un caballo joven con mucho potencial», comenta su preparador. «Se ha adaptado bien y estamos satisfechos con el progreso que ha mostrado desde su llegada a Dubái».

«Tengo muchas ganas de ver cómo afronta su primer desafío aquí. Nuestra prioridad es que adquiera la experiencia adecuada y permitirle que siga desarrollándose».

Por su parte, Osborne presenta a Hidden Layers, un ejemplar que solo ha corrido una vez y que pertenece, en copropiedad, a Ghrghar Stables y Just Jim Limited.

«En su debut en Wolverhampton, Hidden Layers tuvo una actuación bastante discreta, pero no creo que ese sea su verdadero nivel; simplemente parece que le pudo un poco la presión del estreno», explica el preparador. «Empezaremos con él en una distancia de seis furlongs [1200 metros], que probablemente sea el límite inferior de su distancia ideal; más adelante, sin duda, podrá correr en siete furlongs [1400 metros]. Creo que ha evolucionado mucho; su trabajo desde aquella carrera ha sido muy bueno». Watson presenta tres ejemplares en el hándicap de cierre, sobre una distancia de 1600 metros; entre ellos se encuentra Mawhoob, quien obtuvo dos victorias en Jebel Ali bajo el entrenamiento de Michael Costa y ahora es propiedad de Hashish.

«Mawhoob es una incorporación prometedora; está entrenando bien, pero estamos conociéndolo mejor de cara a su primera carrera con nosotros», comenta el propietario. «Dudábamos entre inscribirlo en la prueba de 1900 metros o en la de 1600, y finalmente decidimos empezar por los 1600 metros y ver cómo evoluciona a partir de ahí».

Las carreras comienzan a las 17:30 h y las puertas se abren a las 16:00 h. Las entradas están disponibles en línea a través de dubairacingclub.com.