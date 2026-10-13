Richie Mullen logró su primera victoria en Dubai en 2000, tras varias temporadas vuelve a Meydan

Un regreso triunfal en una carrera de Grupo 1

Los jinetes son duros, y Richie Mullen es de los más resistentes que existen. Este jinete de 50 años logró su primera victoria en Dubái en el año 2000.

Tras sufrir dos caídas graves en otros tantos años —incluida una en Abu Dabi en 2025 que le provocó fractura de muñeca, luxación de codo, rotura de ligamentos, fractura de tobillo y fractura del pulgar—, regresó a las pistas y consiguió 28 victorias la temporada pasada.

Una de ellas fue en una carrera de Grupo 1. "Sin duda, te hace reflexionar cuando estás sentado en una cama de hospital tras varias operaciones: "¿Vale la pena seguir?". Pero tengo una familia increíble que estuvo a mi lado en todo momento. Y escuchar a la gente decir que debería retirarme despertó en mí un deseo ardiente de volver y demostrar que aún era capaz de hacerlo".

Esa victoria de Grupo 1 llegó de la mano de 'Imperial Emperor' en el Maktoum Challenge, después de que Mullen hubiera quedado segundo en esa misma carrera —montando para Bhupat Seemar— en los dos años anteriores. "En la recta final de tu carrera, tiendes a pensar que los triunfos en Grupo 1 ya son cosa del pasado".

Este invierno ha regresado a las cuadras de Charlie Appleby en Marmoom; compagina su trabajo como jinete independiente por las tardes con la colaboración junto a Eric Legrix en el ámbito de las carreras de caballos árabes. Ahora es el jinete de mayor edad en el vestuario, pero su motivación sigue intacta: "Estoy enormemente orgulloso de haber completado 28 temporadas; de formar parte de una jurisdicción hípica magnífica y de haber criado a mi familia en un país tan maravilloso. He competido por todo el mundo, pero no creo que se encuentren mejores pistas o instalaciones en ningún otro lugar que en el hipódromo de Meydan".