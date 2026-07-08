Los velocistas se prueban en pista de césped sobre doce cuadras, es la base de la jornada de domingo

Buen nivel de participantes tiene el clásico Francisco Etcheverry Vidal a disputarse el próximo domingo en Maroñas sobre pista verde con doce cuadras a recorrer. Y los jóvenes, tras la victoria de Ramirito, se le animan a los mayores, Montjuic ya con tres años le hará frente a Ta-Valente y Oliver dos excelentes velocistas sin restarle méritos al resto de los participantes, Milk Shake, Triple A, L´Intrigatore, Figaro y Capo Boss. La carrera está ubicada en 7° lugar y larga a las 17:00 horas.

Acto seguido va el especial Colombia sobre 2000 metros en sistema de handicap.

En Happy Valley hay una carrera con las banderas de las 8 países clasificados del Mundial de fútbol

Mientras el Mundial de Fútbol 2026 concentra la atención de miles de millones de personas con la llegada de los cuartos de final, el Hong Kong Jockey Club encontró una forma tan original como ingeniosa de sumarse al fenómeno global. Este miércoles, en Happy Valley, el tradicional programa de carreras tendrá un condimento completamente distinto con la disputa del Eight to Glory, una prueba temática que unirá, por una noche, los dos deportes más populares del planeta.

La iniciativa propone un concepto inédito: los 8 participantes de la competencia representarán a las 8 selecciones que continúan en carrera rumbo al título mundial. Cada caballo defenderá los colores de un país y los jockeys dejarán de lado las sedas tradicionales para lucir diseños especialmente confeccionados e inspirados en las banderas nacionales de los equipos clasificados.

La prueba tendrá además un costado solidario. En representación de los propietarios de los 8 ejemplares participantes, el Hong Kong Jockey Club realizará donaciones a 8 organizaciones benéficas elegidas por cada uno de ellos.

Gentileza: Turf Diario

Aprendices, son dos a un solo paso de la brevet

La escuela de jockeys de Las Piedras está a punto de poder tener a dos jockeys con la brevet de jockeys a la brevedad. Tanto Cristian Moreno, con 48 carreras ganadas como Máximo González con 47 están muy cerca de las 50 requeridas para recibirse. Las próximas reuniones lo dirán.

Propietarios, información para ser parte y socio

La cuota anual de cada propietario es de $3500 y conlleva varios beneficios. Este año se implementó la flexibilidad en cuanto al acceso de entradas de bonificación tras el acuerdo con Maroñas para uso del Espacio Paddocck. Por contacto a la APC: 099 777 272

San Miguel Queguay remata en agosto

La cuna de cracks llega con 12 hijos de Trinniberg el 13 de agosto al Tattersall entonados por la posición en las estadísticas del padrillo y los triunfos de varios de sus hijos caso Grandinata y Ramirito. Llegan también hijos de Orb, British Medium, Texas Fever y Algorithms en destacadas madres