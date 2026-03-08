Un súper domingo a nivel hípico con tres clásicos en Maroñas, el Manuel Quintela es con pasaje a Perú

Un domingo 8 de marzo donde todo se junta a nivel hípico y en donde se une la actividad al Día Internacional de la Mujer.

En Rocha en segundo término de la reunión sobre 800 metros va una competencia exclusiva para jocketas mientras que en Maroñas hay homenajes a las damas que trabajan en el turf con entrada gratis en el Palco.

Nota a Fernanda Rodriguez, jocketa uruguaya, en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20240201, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Entre Rocha y Maroñas de 11:00 a 20:40 se disputan 20 competencias con destaque para los tres clásicos que se corren el Jerárquico con especial mirada al Manuel Quintela G3 que sobre 2100 en grama le da visa al ganador al Gran Premio Latinoamericano G1 a disputarse en Monterrico el domingo 26 de abril.

La grey burrera, los profesionales, los allegados a cada uno de los ejemplares que tomarán parte de la carrera presagian en la previa que es la prueba más pareja que se ha visto en Maroñas en los últimos años a sabiendas que la clasificación a La Gavea se definió por hocico y hocico.

Y se puede decir que todos y cada uno de los participantes pueden llegar a la meta, quizás de ganar solo cuatro de ellos llamarían la atención y a sport de cuatro cifras.

El pasado martes a la hora de elegir la triple formula nos inclinamos por Master of Puppets con Native Extreme y Sandigold completando la pequeña y corta de lista de elegidos.

Native Extreme, ganador del Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas. Foto: Ignacio Sánchez.

Quedaron afuera los cinco potrillos que darán que hablar y mayores con experiencia que completan esa lista de diez que pueden llevarse no solo la carrera, visar el pasaporte a Lima para enfrentarse a una dura delegación local mas chilenos, argentinos y brasileños. largan 18:10.

En la previa a las 16:40 se disputa el Guillermo Young sobre la milla verde en donde seleccionamos a Ta-Valente, Quehaces Tri Tri como los candidatos al disco y la foto.

Jose Da Silva y Ta Valente - Clasico Pablo Gelsi y Walter Baez, 7 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20241026, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Acto fin al estelar es el Ministerio de Finanzas - Dirección de Casinos G3 con corto y parejo lote de féminas en donde elegimos a la ascendente Bonita Johana como la elegida, tanto Dua Lipa como Felicia se la pueden hacer harto difícil a la del Cuatro Cabezas, se corre en pista de césped.

Diogo González festeja el triunfo sobre Bonita Johana. Foto: Leonardo Mainé.

En sexto término se da homenaje a José Angel Tuana “El Favorito” en prueba abierta, y para que todo fuese completo. ¿Ganará el 8?