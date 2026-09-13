Los clásicos de la generación 2023 apuntan al domingo 4 de octubre mientras ellas a la Copa de Plata

Con tres pruebas clásicas, una especial y nueve de condición Maroñas cierra el fin de semana hípico, la primera tiene toque de campana a las 14:05 horas.

El clásico Brasil sobre milla verde tiene a seis aspirantes a la victoria, dos yeguas que vuelven a verse las caras en pruebas de largo recorrido como Bonita Johana y Patriotica ambas con miras al Storace de noviembre y mirada hacia la Copa de Plata de San Isidro mientras que la excelente Grandinata tras un reparador descanso vuelve pronta para darle batalla a las dos mejores yeguas de la actualidad. Buena disyuntiva, las dos que bajan a la milla o la del Cabaña el Indio que vuelve pletórica de bríos sin descartar a la “chiquita” Gunhild. largan 16:05.

Acto seguido y desde el boquerón de los 1800 se disputa el clásico Sarandi, para ellas en donde anotaron nueve potrancas que legan con distintas campañas pero listas para una buena actuación ya que si concretan tienen tres semana para alistar en el Gran Premio Selección y disputarle a las que viene de la Polla el cetro de la generación.

Intercoqueta estuvo entreverada en mas de una prueba estelar con el mote de “perdedora de lujo”, fue a la condicional y se llevó su primer triunfo, con ellos se gana el verde en la triple fórmula de la carreras. Amiga Verdadera llega invicta tras triunfo en 1300, sube medio kilómetro y es rival a tener en cuenta al igual que Festina que viene de ganar en el pedrense. No cabe el descarte de ninguna de las anotadas ya que hay varias que han demostrado poder llevarse la contienda.

El Criadores Nacionales es extremadamente parejo, va también sobre “milocho” y es llave para anotar en el Jockey Club. Hay un tridente que se lleva las miradas, Perdido No Espaco llega tras ganar estelar en verde, International Star ganó muy bien y busca acompañar a su compañero de sedas en los dos kilómetros del 4 de octubre mientras que Dream Time en quince días demostró y mucho.

El cierre es con el handicap especial México sobre 1200 metros, los tres “pesados” se llevan la triple, Storm Summer, Quehaces Tri Tri y Leopard. Serán de los más requeridos en ventanilla junto al 3 años Quespectaculo, las gateras abren 18:35 hs.

