Los cambios en los clásicos en 2027 traen divergencia y concordancia entre profesionales y propietarios

Con los cambios vienen las opiniones, el entrenador Roberto Sáez comentó: “Con el Maroñas pienso que no va a cambiar mucho, es distinto si fuera en recta como son en otros hipódromos, acá con el codo, si corre mucho caballo la alargan, en 1200 me da más o menos lo mismo. La bajada del Nacional no estoy para nada de acuerdo”.

Fernando Benítez, propietario, opinó que “alargar el Maroñas de 1000 a 1200 es una medida que está buena, correr mil metros es un riesgo, y hoy el tema de la seguridad esta presente, 1200 es un tiro de velocidad a nivel mundial. Con el Nacional a mí me gusta mucho la tradición y a veces hay que aggiornarse un poquito, yo haría una bajada más paulatina, capaz que primero a 2400".

El también entrenador Ramón Peralta aseveró que “son medidas que yo creo que se apuraron, necesitábamos más consenso, a nosotros siempre nos tuvo preocupado que los jockeys decían que era peligroso correr 1000 metros el Maroñas, de repente no lo veo tan mal. Con el Nacional creo que nos están pegando un cachetazo a la historia se tendría que haber respetado y es una barbaridad que lo bajen, nos vamos a un turf de media distancia” finalizó soslayando el cuidador de la vieja guardia.

Fin de semana, hoy se firman montas y se conforman horarios y programas

Tras el cierre del fin de semana en el Real de San Carlos de la víspera que marcó un récord de apuesta promedio en el SINT superando los 500 mil pesos por carrera, Maroñas y Las Piedras anotaron el día lunes y debido al feriado del 25 de agosto, recién hoy se firman montas y se conforman los programas de viernes, sábado y domingo. En Maroñas se han conformado un total de 22 carreras a partir de 296 inscriptos y en Las Piedras se conformaron 10 carreras a partir de 165 inscriptos.

La base del domingo es el clásico Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta sobre la milla en verde, acompaña el especial Araujo en 2200 metros sobre arena en modelo de handicap.

Estadísticas. Pablo Rodríguez volvió y sigue líder

1° Pablo Rodríguez 62 2° Vagner Leal 61 3° Jose L. Da Silva 55 4° Waldemar Maciel 41 5° Héctor F. Lazo 35 6° Luis A. Cáceres 30 6° Cristian Moreno 30 8° Javier E. Pérez 29 9° Diogo N. González 27 10° Maicol de Souza 26

Nuevos entrenadores, son cuatro los aprobados

Después de superar las pruebas de conocimiento Sebastian Cerisola, Bruno Firmino, Alejo Perdomo y Enzo Rottella se encuentran en condiciones de obtener la Licencia Única de Compositor. Fueron felicitados los cuatro por las comisiones hípicas de Maroñas y Piedras.

El Travers G1 va el domingo en 2000 metros de cara a la Classic

El próximo domingo en el hipódromo de Saratoga se disputa el clásico Travers G1 una de las grandes previas de la Breeders Cup del 31 de octubre. A la fecha Renegade es el que se cotiza como favorito junto a Golden Tempo, Sea Strikes y Napoleon Solo. La carrera va sobre 2000 mts.