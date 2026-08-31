Leading Change derrotó a Napoleon Solo para obtener derby de verano con destacada guía de Manny Franco

Saratoga volvió a demostrar por qué el Travers Stakes es conocido como el “Derby de Verano”. Cuando todo parecía encaminado a un nuevo capítulo de la rivalidad entre Golden Tempo y Renegade, apareció un protagonista inesperado: Leading Change, que este sábado 29 de agosto protagonizó una extraordinaria sorpresa para conquistar el 157.º DraftKings Travers Stakes (G1).

El hijo de Gun Runner, propiedad de Wathnan Racing, llegó al histórico compromiso con apenas dos actuaciones y un récord perfecto. Esa falta de experiencia era precisamente uno de los principales interrogantes antes de la carrera. Sin embargo, bajo la conducción de Manny Franco y la preparación de Brad Cox, Leading Change respondió como un veterano.

Franco aprovechó al máximo el puesto número dos y colocó a su conducido en posición de ataque desde los primeros metros, sin permitir que Napoleon Solo se adueñara completamente del desarrollo. El ganador del Preakness asumió buena parte de la responsabilidad del ritmo, mientras Leading Change permanecía atento, esperando el momento para lanzar su ofensiva.

En la recta final, el Travers se convirtió en un duelo de resistencia. Napoleon Solo intentó defender su posición, pero Leading Change encontró la energía necesaria para avanzar y, en los últimos metros, consiguió inclinar definitivamente la balanza a su favor.

El tiempo final fue de 2:02.98 para la milla y un cuarto, distancia que constituía el mayor desafío de su corta campaña. Napoleon Solo terminó segundo y Golden Tempo, ganador del Kentucky Derby y Belmont Stakes, completó el podio después de encontrar dificultades para abrirse paso en el tramo decisivo. The Puma terminó cuarto.

Para Manny Franco fue un triunfo particularmente significativo. El jinete ya había ganado el Travers en 2020 con Tiz the Law y ahora volvió a levantar el trofeo de la carrera más importante del verano de Saratoga.

Brad Cox, ganador del Travers de 2021 con Essential Quality, volvió a conquistar el “Midsummer Derby”. Pero esta vez lo hizo con un caballo que llegó prácticamente como una incógnita y salió convertido en una de las grandes revelaciones de la generación.

Leading Change no necesitó experiencia para hacer historia. Saratoga le pidió madurez y el hijo de Gun Runner respondió como un campeón.

Gentileza: Hipismo.net