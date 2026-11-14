La sabatina tiene su espacio en Las Piedras, se corren diez competencias con el Intendencia de base

Loa jornada sabatina en Las Piedras entrega 10 competencias desde las 14:00 cerrando la última a las 18:30, el canario organiza nueve de condición y una prueba clásica que trata del Intendencia de Canelones en donde anotaron seis y van por una bolsa de 670 mil pesos.

Pareja por donde se le mire con ejemplares que bien saben de muy buenos triunfos en tierras pedrenses talo los casos de Mr.Can y del local Zelenski.

A la hora de seleccionar la triple fórmula nos inclinamos por Lucky Strike un defensor del Bage do Sul que impresionó en prueba condicional sobre 1800 metros que obtuvo en Maroñas el pasado mes de agosto, tras ello cayó ante Universal Horse y en un handicap cargando 63 kilos. Si el de Firmino repite la de “milocho” es bravo de verdad.

Que decir de Mr.Can que en su momento fue el Rey canario, con cambio de colores corrió como un león el pasado 17 de octubre al caer ante El Fari en apretado final, si vuelve a su nivel es bravo al igual que Zelenski que sabe de obtener pruebas estelares en el limítrofe.

Son seis, Prado City saldrá a mover relojes, Bohaz y Empipado buscarán estar en la definición en prueba donde el trámite puede definir la misma.

Dos profesionales de a pie en Maroñas

Mientras que Luis Cáceres se recupera de una rodada con Tsedaka hace unas semanas y quien tuvo problemas en su clavícula y está en modelo reposo y tiene para un par de semanas mas para volver con la de colores, hemos visto al salteño con un cabestrillo aguantando su hombro.

Y quien esta internado a la fecha es el sanducero Diogo González que tuvo un percance el jueves pasado en la mañana con un potrillo que se le fue arriba de la empalizada externa del hipódromo de Maroñas dando por tierra al joven piloto.

Tras ser atendido por los facultativos en el lugar de los hechos Diogo fue trasladado al Banco de Seguros del Estado para su mejor atención.

Se le diagnosticó fractura en una de sus costillas y en la fecha le estarán realizando una tomografía para desestimar cualquier otra lesión.

Tras ello debeá estarà internado por una semana lo que descarta que pueda firmar montas en las próximas semanas. Diogo es la monta oficial de Copy Link que viaja a competir a San Isidro en la Copa de Plata G1 sobre 2000 metros el sàbado 12 de diciembre por lo tanto el sanducero hará todos los esfuerzos par poder viajar y decir presente nuevamente en un Mitin internacional tras ser el guía de Galikovic en Lima.

Devassa corre el domingo 18:55 en Churchill Downs

Finalmente la crack de Maroñas Devassa será de la partida este domingo en el hipódromo de Churchill Downs en un Allowance Optional Claiming sobre una milla en pista de césped en carrera que tiene una bolsa de 134 mil dólares.

La hija de Alcorano con las sedas orientales del stud Trouville se encuentra alojada en el Centro de entrenamiento de Keeneland bajo las órdenes del entrenador Paulo Lobo y será conducida por Luan Machado un jockey muy experimentado que sabe de ganar pruebas estelares en el norte.

Devassa tiene una chance de claiming por usd 80,000 tal figura en el programa oficial de Churchill Downs, disputa la hija de Alcorano la novena carrera y está cotizada 15 a 1 a la fecha.

Devassa tras su llegada a Lexington y tener el infortunio de perder su ojo izquierdo ha logrado un triunfo y 55 mil dólares en este 2026.

Tras su triunfo y en su última perfomance no rindió lo esperado, espera su entrenador que en esta ocasión pueda mejorar lo realizado.

La carrera larga este domingo a las 18:55 de nuestro país en el hipódromo mas importante de Kentucky.