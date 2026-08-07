La lluvia que no para, causa estragos en la pista de césped de Maroñas

No para de llover hace dos semanas y la pista de césped del hipódromo Nacional de Maroñas sufre las consecuencias.

La pista verde requiere muchos cuidados y es mucho más difícil de recuperar que la de arena. El equipo de pistas de Maroñas trabaja constantemente en su mantenimiento, pero con las lluvias de las últimas dos semanas no hay trabajo que alcance ni suspensión suficiente.

Desde el 19 de julio hasta el 2 de agosto se programaron 16 carreras sobre césped y solo se corrieron siete; las otras nueve pasaron a la arena. El 19 y 24 de julio se cambiaron las carreras, el 26 se corrió con normalidad, mientras que el 1° de agosto se trasladaron a la arena. El pasado domingo, de las cinco pautadas sobre césped, se mantuvieron los tres clásicos y se cambiaron las condicionales. Es decir que, de las últimas cinco jornadas, solo en una se pudo correr con normalidad en el césped.

Los clásicos del pasado domingo se mantuvieron en la superficie, pero la pista lo pagó caro. Primero hay que mirar los registros en el reloj: los potrillos corrieron la milla en 1’40” y llegaron al disco remando más que corriendo. Ave Royale, en los 2200 metros del clásico Asamblea de la Florida, demoró nueve segundos más que el récord de pista. Una eternidad, especialmente si tenemos en cuenta que estamos hablando de uno de los mejores ejemplares en training.

Además, las carreras le pasaron factura a una pista que quedó complicada tras la jornada. Hay un detalle a tener en cuenta: se corrió con baranda falsa, por lo que también se había tomado ese recaudo. Alcanzaba con ver a los jockeys al bajar de sus caballos. En lo personal, nunca había visto salir con tanto barro a los jinetes de la pista de grama; parecía que hubieran corrido en arena.

Y hay otra consecuencia. Además de perderse carreras sobre césped, el espectáculo se resiente porque cuando las competencias se trasladan a la arena se producen varias bajas: en promedio se borran tres de los 11 anotados por carrera, que es la media de inscriptos sobre la pista verde.

EL domingo hay tres carreras sobre 2000 metros en césped, ojalá se desarrollen con normalidad.