La generación de los 2023 corren dos pruebas estelares sobre 1800 metros en pista de arena

Tras la disputa de ambas Pollas y a tres semanas de los grandes premio Jockey Club y Selección, tanto el Criadores Nacionales para ellos como el Sarandí para ellas bien pueden ser el trampolín para unirse a los que definieron las primeras gemas en los clásicos del domingo 4 de octubre en donde Es Patriarca va por la segunda gema y muy seguramente la ganadora de la Polla de Potrancas opte por el Selección en busca de la corona de mejor exponente de las 2023.

El fin de semana tiene incentivos varios, el jueves larga en el Irineo Leguisamo que entrega 10 competencias de 13:00 a 17:30 en donde se incluyen las Pollas locales.

El viernes es turno del pedrense, ocho carreras cerró el canario, sin preferencial, va de 14:00 a 17:30 horas.

La sabatina tiene doble turno con inicio en el Real de San Carlos de Colonia a las 12:30 horas. Se corren siete competencias hasta las 15:30, Maroñas da continuidad a la jornada con ocho contiendas de 16:15 a 19:45.

Las 38 pruebas de fin de semana cierran el domingo que organiza docena de 14:05 a 19:35 y que incluye tres pruebas estelares y un handicap especial para velocistas sobre 12 cuadras.

La vara en cuanto a apuesta promedio la colocó alta la jornada del domingo pasado, igualmente la reunión promete.

A las 16:35 se disputa el clásico Brasil con seis féminas en gateras de los 1600 en pista verde, tanto Patriotica como Bonita Johana bajan de distancia tras confrontar fuerzas en larga distancia, se suma la excelente Grandinata para conformar un trío de campanillas en carrera que promete emoción de gateras al disco.

A las 17:05 sobre 18 cuadras en arena se corre el clásico Sarandí que bien puede visar gatera al Selección, Intercoqueta, Amiga Verdadera y Festina parecen ser chances de podio.

En el Criadores Nacionales (1800 metros) a las 17:35 es turno de los potrillos, Perdido No Espaço sabe de ganar clásicos en verde, International Star y Dream Time también se postulan.

Por último en el México los tres que llevan el plomo son los indicados, Storm Summer, Quehaces Tri Tri y Leopard, largan 18:35 hs.

