La Conferencia Internacional de Autoridades de Carreras de Caballos festeja el lunes 5 de octubre

La Federación Internacional de Autoridades de Carreras de Caballos (IFHA, por sus siglas en inglés) celebrará su 60.ª Conferencia Internacional de Autoridades de Carreras de Caballos (ICHA) en París (Francia), en el hotel Le Méridien Paris Arc de Triomphe, el lunes 5 de octubre.

Esta conferencia histórica de este año repasará los principales logros de la IFHA a lo largo de seis décadas antes de centrarse en el futuro de las carreras de caballos en todo el mundo. La ponencia principal correrá a cargo de la princesa Zahra Aga Khan, y el presentador de televisión deportiva Rishi Persad actuará como moderador de la conferencia.

"Durante 60 años, delegados apasionados por las carreras se han reunido para compartir ideas y promover la cooperación internacional con el objetivo de hacer avanzar este deporte", declaró Winfried Engelbrecht-Bresges, presidente de la IFHA. "Es importante que recordemos los éxitos clave de la IFHA y, al mismo tiempo, examinemos la situación actual de las carreras. Al combinar una mirada al pasado y al futuro, esperamos involucrar e inspirar a nuestros miembros mientras trabajamos para mejorar las carreras internacionales durante muchas décadas más".

Tras una presentación sobre los 60 años de historia de la IFHA a cargo de su director ejecutivo, Andrew Harding, se celebrará un panel de discusión que analizará la evolución de la organización y su agenda actual.

Los demás panelistas serán: Jim Gagliano, presidente y director de operaciones (COO) de The Jockey Club (EE. UU.) y vicepresidente de la IFHA; Brian Kavanagh, director ejecutivo de The Curragh y exvicepresidente de la IFHA; Simon Cooper, exvicepresidente del Comité Internacional del Libro de Registro (International Stud Book Committee); y Frances Nelson, expresidenta de Racing Australia. Murray Acklin, expresidente de la Federación Asiática de Carreras (Asian Racing Federation), también intervendrá mediante un vídeo pregrabado.

Engelbrecht-Bresges dirigirá la segunda sesión de la conferencia con una intervención centrada en explorar los desafíos actuales a los que se enfrenta este deporte. Posteriormente, participará en un panel de discusión enfocado en conducir a las carreras hacia un futuro sólido y sostenible.

Los otros panelistas serán: Masayuki Goto, asesor ejecutivo de la Japan Racing Association y vicepresidente de la IFHA; Guillaume de Saint-Seine, presidente de France Galop; Everett Dobson, presidente de The Jockey Club (EE. UU.); Suzanne Eade, directora ejecutiva de Horse Racing Ireland; Felicity Barnard, directora ejecutiva de Ascot; Teddy Grimthorpe, presidente de la International Thoroughbred Breeders’ Federation; y Vee Moodley, director ejecutivo de la National Horseracing Authority of Southern Africa.

La 60.ª edición de la ICHA se retransmitirá en directo a través del sitio web de la IFHA. La grabación de la retransmisión y de las presentaciones estará disponible en los días posteriores al evento.

La primera Conferencia Internacional de Autoridades de Carreras de Caballos fue organizada y acogida por la Société d'Encouragement en París (Francia) el 9 de octubre de 1967.

Desde 1994, la conferencia anual está organizada por la IFHA. En 2025, la conferencia reunió a delegados de unos 40 países diferentes, contando también con la asistencia de otros directivos del sector y representantes de los medios de comunicación.