La categoría Juvenile abre la edición 43 de la Serie Mundial con cinco clásicos en grama y arena

Mientras que la reunión inicia a las 12:55, el primer clásico es el Breeders Cup Juvenile Turf Sprint Turf G1, largan a la hora 15:55 sobre 1100 metros con el irlandés Libertango y la invicta local Brickyard Belle como los candidatos al podio. La segunda prueba estelar de viernes es la Breeders Cup Juvenile Fillies G1 con una distancia de 1700 metros, se destacan Emphatic y Miss Monica. La Breeders Cup Juvenile Fillies Turf G1 tiene como clara favorita a la irlandesa Sun Goddess, que cuenta con una estupenda campaña en Gran Bretaña e Irlanda.

La Breeders Cup Juvenile G1, que suele definir al campeón de dos años en los Estados Unidos, contará con el invicto en California Hughes que se lleva todas las miradas y está al cuidado de Bob Baffert; Coach Pope es enemigo de riesgo.

El cierre de hoy es a las 18:35 con la Breeders Cup Juvenile Turf G1 donde How’s Al Today y Folsom Blues presentan las mayores opciones para la victoria.

Tras la ceremonia de bienvenida y disputadas cinco pruebas la edición 43 de la Breeders Cup abre la Serie, comienza la acción en Keeneland donde los ojos del mundo hípico están colocados a la espera de la reunión sabatina con la Classic como cierre y los ocho clásicos que completan la bolsa de premios de 34 millones de dólares en premios.

Se larga, bievenidos a la Breeders Cup.

PD: las autoridades de la organización anunciaron el retiro de Magnitude de la Classic