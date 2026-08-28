La Breeders Cup Classic de Keeneland ya comenzó con dividendo fijo, Sovereignty ya figura como favorito

Sovereignty, ganador del Whitney Stakes G1, ha sido establecido como el favorito de 4-1 en la primera de dos rondas de apuestas a futuro para la Longines Breeders’ Cup Classic (G1) de este año, la cual cuenta con una bolsa de premios de siete millones de dólares. La primera ronda de apuestas a futuro se abrirá el viernes 28 de agosto a las 13:00 de Uruguay, y cerrará el domingo 30 de agosto a las 19:00. La segunda ronda de apuestas a futuro se ofrecerá a partir del viernes 25 de septiembre a las 13:00 y finalizará el domingo 27 de septiembre a las 19:00.

Las apuestas a futuro de la Longines Breeders’ Cup Classic requieren una inversión mínima de dos dólares y son exclusivamente a ganador. Esto permitirá a los aficionados apostar por hasta 24 opciones con mucha antelación a la fecha de la carrera, fijada para el 31 de octubre.

Por lo general, las cuotas de los caballos en los periodos de apuestas a futuro ofrecen un mayor valor para los apostadores que las disponibles el día de la carrera. La Classic de este año se disputará el 31 de octubre en el hipódromo Keeneland de Lexington, Kentucky, durante la 43ª edición del Campeonato Mundial Breeders’ Cup.

Ambos periodos de apuestas a futuro incluirán un máximo de 23 opciones individuales y una opción denominada “All Other Starters” (todos los demás participantes), sumando un total de 24 opciones de apuesta.

La categoría “All Other Starters” abarca a cualquier caballo pura sangre inscrito en la Longines Breeders’ Cup Classic que no figure entre los caballos listados individualmente en el grupo de apuestas.

En tanto, las apuestas anticipadas para la Breeders’ Cup estarán disponibles a través de FanDuel -socio de la Breeders’ Cup- y otros sitios de apuestas con depósito previo (ADW), así como en hipódromos, casinos, centros de transmisión simultánea y locales de apuestas fuera del hipódromo.

Justo detrás de Sovereignty en las cuotas iniciales de cinco a uno, figura la superestrella japonesa y vigente ganador de la Longines Breeders’ Cup Classic, Forever Young (JPN), quien se adjudicó la Saudi Cup G1 a principios de este año. Le sigue Knightsbridge, ganador del Pacific Classic Stakes G1, con una cuota de seis a uno, y a continuación aparece la opción “Todos los demás participantes no listados” con ocho a uno.

Magnitude, quien es el notable ganador de la competencia denominada Dubai World Cup G1 y del Stephen Foster Stakes G1, figura a continuación con 10 a 1.

Por otro lado, Golden Tempo, el ganador del Kentucky Derby G1 y del Belmont Stakes G1, aparece con una cuota de 12 a 1, al igual que Renegade, quien es el ganador del Jim Dandy Stakes G2, quien además fue segundo en el Kentucky Derby y que finalizó en el tercer lugar de la prueba Belmont Stakes.

No. Ejmeplar Entrenador Dividendo 1 Antiquarian Todd Pletcher 25-1 2 Baby Vino Lindsay Schultz 50-1 3 Baeza Bill Mott 15-1 4 Commandment Brad Cox 40-1 5 Emerging Market Chad Brown 90-1 6 Forever Young Yoshito Yahagi 5-1 7 Further Ado Brad Cox 70-1 8 Golden Tempo Cherie DeVaux 12-1 9 Hit Show Brad Cox 80-1 10 Iron Honor Chad Brown 90-1 11 Knightsbridge Bill Mott 6-1 12 Leading Change Brad Cox 60-1 13 Magnitude Steve Asmussen 10-1 14 Napoleon Solo Chad Summers 50-1 15 Nitrogen Mark Casse 20-1 16 Phileas Fogg Gustavo Rodriguez 25-1 17 Renegade Todd Pletcher 12-1 18 Sea Strike Chad Brown 30-1 19 Silent Tactic Mark Casse 60-1 20 Skippylongstocking Saffie Joseph Jr. 70-1 21 Sovereignty Bill Mott 4-1 22 Ted Noffey Todd Pletcher 50-1 23 The Puma Gustavo Delgado 40-1 24 Resto de ejemplares que no están listados 8-1

Gentileza y traducción: Hipismo.net

Material Breeders Cup