La Breeders Cup Classic cierra el campeonato del mundo en Keeneland el domingo 31 de octubre

La organización de la Breeders’ Cup anunció hoy el calendario de transmisión y los horarios de salida para la 43.ª edición del Breeders’ Cup World Championships, programada para los días 30 y 31 de octubre en el hipódromo Keeneland, en Lexington, Kentucky.

Este festival hípico de dos días contará con una amplia cobertura en vivo a través de las plataformas de NBC Sports, FanDuel TV y los canales digitales y redes sociales propiedad de Breeders’ Cup, ofreciendo a los aficionados diversas formas de ver a los mejores caballos del mundo competir por los máximos honores.

El regreso del World Championships a la Costa Este destaca por la carrera Longines Breeders’ Cup Classic G1, dotada con 7 millones de dólares en premios, que ocupará el lugar estelar en la cartelera del sábado; dicha prueba principal está programada para las 6:16 p. m (hora del Este), a las 19:16 de nuestro país.

La Longines Breeders’ Cup Classic pondrá el broche de oro a un festival de gran nivel que incluye 14 carreras de Grado 1, con una bolsa total de premios y bonificaciones superior a los 34 millones de dólares, reuniendo a los mejores caballos de carreras del mundo y a sus equipos.

Keeneland será la sede del Breeders’ Cup por cuarta vez, tras haber albergado ediciones memorables en 2015, 2020 y 2022.

NBC Sports transmitirá 10 horas y media de cobertura en vivo, incluyendo las 14 carreras del Breeders’ Cup World Championships, comenzando el viernes 30 de octubre de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. (hora del Este) por USA Network.

La cobertura continuará el sábado 31 de octubre, de 1:00 p. m. a 3:30 p. m. (hora del Este) por USA Network, para luego trasladarse a la cadena NBC de 3:30 p. m. a 6:30 p. m. (hora del Este).

Los aficionados también podrán seguir la cobertura continua en vivo a través de Peacock, FanDuel TV, los canales de Breeders’ Cup en YouTube, Facebook y X, así como en BreedersCup.com y la aplicación móvil de Breeders’ Cup.

La programación del viernes, conocida tradicionalmente como el "Future Stars Friday" (Viernes de Futuras Estrellas), contará con cinco carreras de la Breeders’ Cup exclusivas para ejemplares de dos años.

La primera carrera del campeonato, el Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint (G1) con una bolsa de 1 millón de dólares, está programada para las 2:55 p. m. (hora del este). Le seguirán el Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1) de 2 millones de dólares a las 3:35 p. m.; el John Deere Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf (G1) de 1 millón de dólares a las 4:15 p. m.; el FanDuel Breeders’ Cup Juvenile (G1) de 2 millones de dólares a las 4:55 p. m.; y el Brown Advisory Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1) de 1 millón de dólares a las 5:35 p. m.

La acción del campeonato del sábado comienza a la 1:10 p. m. (hora del este) en USA Network con el Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) de 1 millón de dólares, la primera de las nueve carreras de la Breeders’ Cup en la cartelera. A continuación, se disputarán el Prevagen Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) de 1 millón de dólares a la 1:48 p. m., el Cygames Breeders’ Cup Sprint (G1) de 2 millones de dólares a las 2:26 p. m. y el Maker’s Mark Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1) de 2 millones de dólares a las 3:04 p. m.

La transmisión de NBC comienza a las 3:30 p. m. (hora del este), con cinco carreras del campeonato que conforman la parte final de su cobertura. El Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint (G1) de 1 millón de dólares está programado para las 3:42 p. m., seguido por el FanDuel Breeders’ Cup Mile (G1) de 2 millones de dólares a las 4:20 p. m.; el Longines Breeders’ Cup Distaff (G1) de 2 millones de dólares a las 4:58 p. m.; y el Longines Breeders’ Cup Turf (G1) de 5 millones de dólares a las 5:36 p. m.

El fin de semana culmina con el Longines Breeders’ Cup Classic de 7 millones de dólares, cuya hora de inicio está fijada para las 6:16 p. m. (hora del este). "Los hábitos de consumo de los espectadores siguen evolucionando, especialmente en lo que respecta a los deportes en vivo, y los aficionados esperan cada vez más poder ver contenido prémium en las plataformas y dispositivos que utilizan a diario", afirmó Justin McDonald, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Breeders’ Cup. "Nuestra estrategia de distribución ampliada refleja este cambio al llegar a los aficionados donde y como ellos desean consumir contenido en vivo: a través de la televisión abierta tradicional, el *streaming* y las plataformas digitales y de redes sociales".

"En colaboración con NBC Sports, FanDuel TV y nuestros propios canales de Breeders’ Cup, estamos haciendo que el Campeonato Mundial sea más accesible que nunca y creando más oportunidades para que tanto los aficionados actuales como nuevas audiencias de todo el mundo vivan en directo cada carrera de la Breeders’ Cup".

El Campeonato Mundial de 2026 también se distribuirá en más de 182 territorios de todo el planeta, dando continuidad al amplio alcance internacional de la Breeders’ Cup y permitiendo que los aficionados a las carreras de todo el mundo puedan seguir el evento. Los detalles definitivos sobre la transmisión internacional se anunciarán en las próximas semanas.

Ambas jornadas contarán con la cobertura de Ovación.

Textos: Organización de la Breeders Cup - Lexington