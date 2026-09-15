La actividad inicia con jueves experimental en Maroñas que cierra fin de semana de cinco reuniones

Con actividad de jueves y domingo se han conformado un total de 19 carreras a partir de 265 inscriptos en Maroñas mientras que Las Piedras completó 10 carreras a partir de 155 inscriptos.

El fin de semana se completa con una reunión de viernes en Melo donde se llenaron nueve carreras que se disputan el viernes mientras Rocha que va de antesala de Maroñas en la jornada de domingo conformó ocho competencias.

En Maroñas, que ofrece 11 carreras de domingo, la base es el clásico Stud Book Uruguayo, para ellas con una extensión de 2000 metros.

Son solo siete anotadas, de empalizada hacia José Shaw van Thesalonica, Teicholtz Beauty, Over Force, Sandrin Royal, Albion, Peligrosa y Nostalgia da Gaita. Hoy se fijan horarios.

Belmont Park reabre sus puertas con la presencia de Forever Young

Baeza, Start and Stripes, Chunk of Gold, Phileas Fogg, Banishing y Render Judgment serán los rivales del japonés Forever Young en el clásico Jockey Club Gold del sábado próximo en la re apertura del hipódromo de Belmont Park.

Se puso reñida la estadística de jinetes

1° Pablo Rodríguez 64 2° Vagner Leal 63 3° Jose L. Da Silva 61 4° Waldemar Maciel 48 5° Héctor F. Lazo 42 6° Luis A. Cáceres 36 7° Javier E. Pérez 31 8° Diogo N. González 30 8° Cristian Moreno 30 10° Yair E. Pereira 28

Criadores con visa a la segunda gema

Después de la victoria de International Star en el Criadores Nacionales, ante sala del Jockey Club, quedó la incógnita del futuro del potrillo ya que su compañero de techo Es Patriarca va por la segunda gema el 4 de octubre. No hay confirmación del futuro del defensor del Compac.

Ignacio Sánchez

Cancha con excelentes registros de reloj

El tiempo empleado por International Star deja bien en claro la valía del potrillo y deja también en claro que la pista de Maroñas sigue dando excelentes registros de reloj. En el fin de semana hubo otros tiempos y con salidas desde otros boquerones. Será que la cancha ¿da tiempo?

Son dos con pasado en Maroñas que corren en Churchill Downs

El día jueves en el hipódromo de Churchill Downs los ojos burreros de nuestro país y de Brasil se posan sobre la séptima carrera, largan 20:57 de nuestro país, ya que serán de la partida Touch of Destiny y nuestro conocido No Bien Ni Mal. Sobre 1700 metros ambos ejemplares participan de un Allowance con usd 140,000 en premios en donde prometen competir nueve participantes.

El del Phillipson será presentado por Jose Aranha y contará con la monta de J. Graham mientras que el del Duplo Ouro tendrá a Joel Rosario en sus cruces y presentado por Paulo Lobo.