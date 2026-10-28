Keeneland ya vive su fiesta de la Breeders Cup que con 14 clásicos reparte 34 millones de dólares

Por algo a Kentucky la llaman “La cuna del turf norteamericano”, es base de los mejores haras nacionales e internacionales que tienen en sus praderas a varios de los mejores sementales del mundo incluyendo a jefes de raza como el argentino Candy Ride, crack en pista, padre de ganadores estelares y de grandes padrillos y excelentes yeguas madres. El fabuloso padrillo es visitado en estas épocas por miles de personas que aprovechan la Breeders para poder visitarlo.

Es la cuarta vez que Keeneland organiza la Serie Mundial de la Breeders Cup y amén de las 14 carreras con la presencia de varios de los mejores caballos del mundo en diversas distancias y pistas Lexington es llamador para el visitante por tratarse de una ciudad donde el caballo es su símbolo, a la llegada al aeropuerto se pueden apreciar fotos de pura sangre para dar bienvenida a toda la visita que se siente a sus anchas en un estado norteamericano donde nacen año a año la mayor cantidad de productos del país dada la concentración de yeguas madres y padrillos de alta gama.

Lexington y el hipódromo de Keeneland viven hace semanas la edición 43 de la Breeders Cup, y a pocos días de las dos jornadas de la serie mundial la adrenalina de todos los involucrados crece, de los responsables y profesionales de cada uno de los caballos que competirán en cada uno de los 14 clásicos que se disputarán entre viernes y sábado en el coqueto hipódromo de Keeneland.

Los nombres de los locales, los nombres de los pura sangre visitantes, los jockeys, cuidadores y propietarios que llegan a medir fuerzas en cada una de las estelares suma para que este viernes 30 y sábado 31 de octubre los ojos del mundo hípico posen sobre Keeneland.

Qué decir de los más de 40.000 asistentes que presenciarán en vivo y en directo las 14 carreras de las dos mágicas jornadas .

A todo ello no se puede olvidar que el lunes próximo comenzarán las tradicionales ventas que contarán con la avidez de los grandes compradores de pura sangre del mundo Turf.

A la Serie de la Breeders lo rodea todo un espectáculo, año a año tratan de superarlo, y en este 2026 si la sede está ubicada en la meca de la crianza de los pura sangre del norte no dudamos que así será.

Sobran nombres de pingos y de profesionales, podemos bien usar la frase de “la mesa está servida”, no dudamos que con los mejores canapés y bebidas del mundo, es la Breeders que desde hace 43 años hace ruido y mucho en el mundo hípico.

Ya están en sus respectivos boxes los cracks que llegaron a competir, unos conociendo la cancha, otros haciendo schooling en el paddock de la previa, Aiden O’Brien, Junior Alvarado y Bob Baffert ya rondan en los establos de Keeneland, se vive la fiesta.

