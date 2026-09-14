International Star se adjudicó el clásico Criadores Nacionales en excelente forma y mejor guarismo

Una muy buena interrogante se le plantea a las sedas del stud Compac, que a todo burrero le gustaría tener ya que el potrillo International Star ganó de forma exuberante el clásico Criadores Nacionales G3 sobre 1800 metros en Maroñas.

Y la decisión a tomar es por donde continuar la campaña del hijo de Drosslemeyer, “el propietario está de viaje, no creo que quiera enfrentar a sus dos potrillos en el Gran Premio Jockey Club en tres semanas. Como sabemos que no va a la grama a correr el Reyles en las próximas horas se definirá el futuro de International Star”, confesó un allegado apenas terminado el clásico.

Es que Waldemar Maciel llevó con destacada mano a su conducido mientras que Dream Time movía los relojes en parciales de vértigo ya que pasó 400, 800 y 1200 en 22”04, 44”57 y 1’09”88, en plena recta que a merced del ganador que llegó con varios cuerpos de ventaja en muy buenos 1’47”69.

El marcador se completó con Ultra Carolines, a varios cuerpos del escolta dejando Qué Perdido No Espaco en cuarto lugar, a dos largos y medio quedando quinto Algoritmo C.

Tres presentaciones para el defensor del Compac que tiene dos ganadas, una estelar, y deja bien en claro que tiene un promisorio futuro; ¿directo al Derby? se verá.

Ignacio Sánchez

La Inalcanzable era la potranca con más carreras corridas del lote del clásico Sarandí G3, la gran antesala del Gran Premio Selección G3 a disputarse en tres semanas en Maroñas.

Sobre 1800 metros la descendiente de Algorithms se hizo fuerte de 200 a la meta para darle el primer triunfo clásico al jockey recién recibido Máximo González que trajo a la pupila de Sergio Dorneles media perdida en el fondo para ponerla a correr en mitad de recta y alzarse con la victoria.

“La potranca vino bien colocada, a mí me gustaba, cuando la saqué a correr ganó muy bien. Es mi primer clásico y ahora es lindo porque estamos cerca del Selección y creo que podemos correr” soslayó el jinete que le dedicó su primer éxito estelar a su familia y principalmente a su pequeña hija.

Fueron Festina e Intercoqueta las que movieron la prueba de 1800 metros desde el boquerón hasta la entrada a la recta cuando varias se arrimaron, entre ellas Amiga Verdadera y desde el fondo se veía por andarivel externo La Inalcanzable.

La defensora de las sedas Los Salteños llegó con dos largos de ventaja, fue escolta Intercoqueta que mantuvo a raya a Amiga Verdadera que llegó a la testa cerrando el semáforo Festina y Ur a Hero. Todo en 1’50”45.

Ignacio Sánchez

Formidable fue desde todo concepto el triunfo de Patriotica en el clásico Brasil, Listado, el primero de tres que se disputaron en el Jerárquico en la tarde de domingo.

La hija de Trinniberg repitió lo logrado en estelar sobre 2100 metros y con su jockey José Da Silva empleando misma estrategia, cómoda y lejos de las punteras que fueron Bonita Johana y Grandinata que salieron a mover los parciales desde albores de contienda.

“La yegua se adapta a la distancia, no había problema de bajarla de distancia, ella en césped corre así. Ya había ganado una carrera, dura y en 1500 metros, por eso pensamos que no había problemas en correrla en este clásico, hay pocos en esta pista en largo y la idea es viajar a correr la Copa de Plata en San Isidro”, expresó el jinete Da Silva tras recibir los trofeos de la prueba estelar.

La defensora del haras la Concordia vino a varios de las punteras, Da Silva comenzó a moverla en pleno codo para quedar a tiro de ambas en los 450 momento que la alazana fue en busca de la carreras.

En 1’36”33 Patriotica aventajó a Grandinata por dos cuerpos y tres cuartos llegando en tercer lugar Lemon Chocolat desplazando a Bonita Johana a la cuarta posición del marcador.

Queda el Storace y viaje en puerta para la pupila del equipo Cintra.

Helen Bentancor

En el especial México fue triunfo del regular Mandor que vino tras los pasos de los punteros para llevarse la carrera en un final apretado, derrotó a uno de los que llevaba el plomo, Storm Summer por cuerpo y medio estampando buenos 1´10"82 para recorrer las 12 cuadras pactadas. Efectivo Javier E. Pérez con el del 3 de enero, su vencido, que le dispensaba 4 kilos al ganador cumplió, fue tercero Corazón Español que amago en plena recta final, cerraron marcador Tufao da Lagoa y Fast Jet.