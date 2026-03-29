Hermosa Pinga hizo suyo el José Shaw prueba estelar sabatina en Maroñas

El trámite del clásico José Shaw no fue el esperado por la mayoría ya que se esperaba ver a La Sobrina saltar de las gateras y tomar ventajas tal su costumbre.

Quien tomó ese rol fue la cinco años Hermosa Pinga que salió presta de partidores y albores de la contienda se quedó con el comando del corto lote para no abandonarlo hasta el mismo disco a donde llegó con cuerpo y tres cuartos delante de Agostina que en larga carga desplazó a La Sobrina al tercer lugar por medio largo.

Completaron el marcado de la única prueba estelar de la sabatina Vitoria Fracytrip y Queen Blade.

En 58”86 la pupila de Josiane Gulart con Jose Moura en sus cruces logró llevarse la prueba estelar luego de mucho bregar en sus últimas intervenciones.

Deja en claro que bien puede seguir cumpliendo para sus conexiones en este tipo de cortometrajes, en la víspera demostró por que.

El otoño se viene con un clásico de la milla

A las 16:45 de esta jornada en Maroñas es turno del clásico Otoño prueba estelar que va sobre la milla y que tiene a siete postulantes al éxito con destacados milleros en gateras.

Quien puede desconocer las cualidades y la calidad del ganador del Gran Premio Pedro Piñeyrua G3 del pasado año Si Señor?, Pues nadie ya que luego de ellos siguió en la línea triunfal para caer en el Asociación de Propietarios con Touch of Destiny.

El 6 de enero el defensor de las sedas Los Dos fue por el double event y le faltó realmente poco ya que cayó con todos los honores con el potrillo Herr Kitten.

El hijo de Señor Candy tiene nueve victorias en su haber, viene de caer ante Quehaces Tri Tri de forma neta y anota en el clásico de la jornada para demostrar que sigue tras vigente como el año pasado donde arrasaba en cuanta carrera de la milla disputaba.

Trata del mejor caballo de mediana distancia de Maroñas que deberá reconfirmar que está volviendo a sus mejores formas.

Es que Campeon Avenue llega pronto para recuperar tiempo perdido, viene de ganar un especial y va por su primer título de corte clásico, Progreso es de tener al igual que el rendidor Quehaces Tri Tri que viene de batir al elegido de la página.

Milla de emoción con siete ilustres participantes.

Magnitude y Calandagan en lo alto de Meydan en jornada histórica

Liesl King - Dubai Racing Club

En la gran jornada de Meydan disputada en la tarde- noche de Dubai en el Dubai Turf sobre 1800 metros con cinco millones de dólares de bolsa abrió la cartelera de grandes clásicos en donde la dupla de William Buick y la familia Gosden brillaron con Ombudsman que venía de caer ante el mejor caballo del mundo en garama cono Calandangan. Buena opción tomó el Godolphin de bajar el tiro y llevarse el G1 sobre 18 cuadras.

Acto seguido en la fiesta dubaití se corrió la Sheema Classic cobre sus clásicos 2410 metros con presencia del mejor, el que le venía de ganar a Ombudsman en Ascot, el que venía de brillar en la Japan Cup y volvió a demostrar Calandagan que es grama y en larga distancia es el mejor.

Mickael Barzalona lo trajo en un alejado quinto lugar para hacerlo correr de entrada a la recta al disco, en los primeros metros se movía solo, de 200 a la meta el jinete lo llamó al orden ya que el puntero West Wind Slow se puso firme pero no pudo con el pupilo de Francis-Henri Graffard que se impuso con lo justo pero netamente para alegria de la famila del Aga Khan.

Liesl King - Dubai World Cup

Si el jockey de Forever Young sabía que tenía un enemigo de fuste bien lo demostró durante el trámite de carrera ya que desde apertura de gateras Ryusei salió moviendo con el gran favortio mientras que José Ortiz, pegado a la empalizada, tomaba el comando del corto lote de la Dubai World Cup en su edición 30 y no lo iba a abandonar hasta el propio disco. El jinete ganador bien sabía que su enemigo era el crack japonés y lo llevó a su trámite de carrera, siempre lo tuvo a largo, largo y medio del suyo para despegarse en plena recta para lograr el primer título de Grado Uno de su campaña en la carrera disputada en la noche de la víspera en el magnífico Meydan que mostró público pero por causas de pública notoriedad no colmaba las expectativas creadas antes del inicio del conflicto bélico en la zona.

Magnitude llegó con claras ventajas a la meta, fue segundo Forever Young dejando tercero a Meydaan cerrando el marcador Imperial Emperor. Se cerró la temporada, Magnitude encabeza marquesinas.

