Si Señor le da la bienvenida a la llegada del otoño enfrentando a seis rivales en una milla estelar

Con la presencia del crack Si Señor, ganador del Pedro Piñeyrua G3 del pasado año, el clásico Otoño se configura en la carrera más importante del buen fin de semana en Maroñas.

El defensor de las sedas Los Dos tendrá seis rivales en prueba sobre la milla, entre ellos a quien lo derrotó en su última incursión con la de colores, Quehaces Tri Tri, que se muestra este domingo como rival a vencer junto al ascendente Campeon Avenue que llega tras buen triunfo en prueba de 18 cuadras. Sus huestes entendieron que van a dejar al Sloane Avenue en tiros intermedios y bien puede el del clan Martínez ser duro escollo para el Señor Candy.

El resto de sus rivales calzan buenos puntos pero no del nivel del excelente millero que busca volver a la senda de la victoria.

Buena jornada de domingo en Maroñas con un programa de 15 carreras que va de 13:43 a 20:45 y cuenta con una prueba estelar. La sabatina entrega nueve de 16:20 a 20:20 tras la reunión en el San Felix. Viernes es en el canario.

Campeones: vencen los pagos 30 marzo

Tras las demoras que se tuvo la Serie Campeones anuncia la última prórroga para Criadores de generación 2024, primera y segunda cuota a un valor de US$ 100 y 70 cada una y los Propietarios la cuarta cuota de US$ 100 de la generación 2023, único lugar de abonar: RedPagos.

Cambios. Lo que ganas ganando con un tres años

Tras la pandemia se realizaron cambios en cuanto a la recaudación para los premios que cuando un propietario ganaba en Maroñas (3 años perdedor de 1000 a 1300) se podían pagar 9 pensiones en Maroñas y 6 en Las Piedras. Los cambios llevan a 6 en Maroñas y 5 en Las Piedras.

Todo en orden: Primero fue la reunión

Tras los anuncios alarmistas se llevó a cabo la reunión de la DGC - Entrenadores - Comisión Hípica. Se van a tratar cambios reglamentarios entre la CH y la Asociación sin la DGC, entre ellos el punto del 10% de patentes para profesionales extranjeros. Queda trabajar.

Hit Show va por el double event en la DWC

Liesl King Dubai Racing Club

Hace 12 meses, Hit Show sorprendió a muchos aficionados y profesionales de las carreras de caballos al abrirse paso entre los demás competidores bajo la batuta de un inspirado Florent Geroux para alzarse con la Dubai World Cup G1 y en el disco para superar a Mixto que con Dettori se hacía firme en delantera y a un Forever Young que venía remontando pero que no pudo con el tordillo descendiente de Candy Ride.

Este sábado se vuelve a enfrentar a Forever Young que ya cuenta con su plantel completo en Dubai. La carrera cierra la fiesta sabatina.

