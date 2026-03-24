Son tres clásicos de fin de semana, dos en Maroñas y uno de viernes en Las Piedras

Se completaron 25 carreras a partir de 344 inscriptos en Maroñas mientras que en Las Piedras se conformaron 12 carreras a partir de 151 inscriptos. Se suman 11 competencias en el Real de San Carlos de Colonia en la sabatina donde se destaca el Especial Pablo Falero.

En Las Piedras se disputa el clásico Estímulo sobre 2000 metros en donde anotaron Fontana Blu, Leyenda Mia, Nuclear Rush y Sandrin Royal.

En la sabatina de Maroñas se corre el José Shaw sobre el kilómetro, van Gata de Oro, Agostina, La Sobrina, Queen Blade, Triple A, Hermosa Pinga y Vitoria Fracytrip. En el Otoño de domingo en la milla se miden Contigonoes, Campeon Avenue, Progreso, Quehaces Tri Tri, Tadow Star, Latte Macchiato, Turbo Ship y Si Señor.

Imperdible en junio

Dentro de la cantidad de haras que dispersarán la generación 2024 en los próximos meses el Imperdible tendrá su fiesta el sábado 6 de junio con interesantes propuestas ya que hay variedad de padrillos y yeguas madres de real nivel.

Carlos Lavor cuelga la fusta

Tras varios años radicado en nuestro Maroñas, Carlos Lavor deja nuestro país el próximo 30 de marzo para volver a su país natal y colgar la fusta definitivamente. El jockey de 57 años anunció tal decisión tras otro triunfo estelar en Maroñas, el domingo es su despedida.

Reunión en el mejor orden

Cuando trascendió la noticia entendíamos que el orden de los factores alteraba el producto. Hoy se da la reunión de la DGC con Entrenadores por el pedido de regular las patentes al igual que los jockeys. Tras ello que los entrenadores tomen sus decisiones mirando el hoy del turf.

Importaciones dos haras en línea

De punta a punta Don Savater se impuso sobre Quillan y Gala Dinner Foto: Helen Bentancor

Tras compras en el norte, el haras Cuatro Cabezas remató con yeguas de origen argentino dos de ellas grávidas de Dabster mientras que El Palmar importó seis argentinas que llegan a parir en nuestras praderas a interesantes productos. Es mejor que reuniones que nada aportan al turf.