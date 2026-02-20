Forever Young viajó y se apronta para disputar la Dubai World Cup en Meydan donde hoy se corre el Oaks

Aprendí a conocerlo en febrero de 2024 cuando corrió y ganó en el mismo disco el Saudí Derby G3 en King Abdulaziz, al mes viajó y se llevó el UAE Derby pero en este caso en Meydan.

En ambos casos la mesura nipona para el festejo. Eran sus inicios en oriente medio y con dos triunfos tras salir de la isla del sol naciente como una figura emergente.

Viajó a los Estados Unidos en busca del reconocimiento de los campeones del mundo, cedió en la recta del Kentucky Derby G1 sin reclamar, su jinete entendía que los comisarios debían actuar llegó tercero en final de bandera verde mientras el jockey del segundo le tomaba sus riendas. Comenzaron en el norte a divisar a un enemigo de riesgo.

Supimos de sus ganadas en su tierra natal, lo volvimos a ver en el hipódromo de Del Mar en 2024, mordió nuevamente el polvo de la derrota en un trámite para nada favorable en la Classic.

Sus conexiones inalterables, por ello en 2025 viajó nuevamente a Riad, en una carrera emocionante venció al rey de la grama oriental, Romantic Warrior para tomarse el avión y caer en la Dubai World Cup ante Hit Show.

No desesperaron, fueron a buscar el triunfo nuevamente a la América, en carrera perfecta se tomó revancha de Sierra Leone a quien derrotó en la Classic de la Serie Mundial, por ello los propios campeones del mundo reconocieron al caballo alado del Japón. Tuvimos la suerte de verle ganar, de ver la reverencia de Ryusei frente al Grand Stand de Del Mar, los aplausos bajaron de la tribuna.

Volvieron a la Saudí, repite y se convierte en el primer ejemplar en ganar dos veces la multimillonaria carrera. Otra reverencia y otro viaje.

El 28 de marzo se encontrará con el tordillo que le venció el año pasado en la World Cup, será una nueva etapa de esta leyenda viviente que es Forever Young.

La cantó Rod, la entonamos todos cuando el crack cruza el disco.

Es solamente Forever Young, el caballo alado nipón y de mas de un oriental.

El UAE Oaks G3 se disputa hoy en Meydan sobre 1900 metros

En la jornada de hoy en Meydan, la dupla de Julio Olascoaga y Antonio Cintra presentan a la tres años Tjareed, Olascoaga en nota con Racing Dubai expresó que “es una carrera muy dura pero estamos muy contentos con la potranca. El pedigree de ella nos indica que podemos correr estas distancias, creemos que tenemos una muy buena potranca para esta temporada” finalizó expresando Olascoaga. Tjareed (USA), una descendiente de Yaupon viene de llegar segunda de Labwalh que es la favorita de la contienda que va sobre 1900 metros en tercer lugar con horario de largada a las 11:50 de nuestro país.

Dubai Racing Club

El Quintela marca el Latino - Cygames con una visa a Monterrico

El clásico Manuel Quintela a disputarse en Maroñas el próximo domingo 8 de marzo será el clasificatorio para el Gran Premio Latinoamericano Copa Cygames que se corre en el hipódromo de Monterrico el domingo 26 de abril sobre 2000 metros y en pista de grama.

En cada país se están disputando las respectivas clasificatorias y en Maroñas hay gran expectativa por la carrera. Recorriendo diferentes studes en el Jerárquico pudimos saber que Native Extreme y Sandigold estarían en gateras, de los establos de Santesteban se preparan Master of Puppets, Zeroventiun y Galikovik, muy seguramente Solanes opte por Elon Musk y Olympic Olympic, Vergara confiará en Siempre Feliz -ganador de la pasada edición, Huracan ganó notable y es otro que puede tener gatera al igual que Turbo Ship y Ave Royale, de anotar todos y alguno más: ¡Carrerón!

Hoy hay reunión en Las Piedras donde la central es el Defensor Atlanta sobre 1200 metros.

