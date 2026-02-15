Forever Young volvió a ganar la Saudi Cup y su nombre brilla entre los más destacados del mundo

Forever Young (JPN) hizo historia deportiva en el Hipódromo King Abdulaziz el sábado al convertirse en el primer dos veces ganador de la Copa Saudita G1 con la bolsa más valiosa del mundo: USD$20 millones.

El indiscutible campeón de tierra de Yoshito Yahagi encontró un espacio perfecto a lo largo del riel interior al entrar en la recta final y utilizó su voluntad, clase y determinación para defenderse de un valiente desafío de Nysos (EE. UU.) por un largo en un tiempo final de 1:51.027.

Banishing (EE. UU.) y Thundersquall (GB) lideraban la carrera en la recta final, con Nysos siguiéndolm mientras Forever Young y el jockey Ryusei Sakai se mantenían justo detrás de ellos pero pegados a la baranda en una maniobra táctica que finalmente resultó perfecta.

Forever Young y Nysos se enfrentaron en los últimos 400 metros, pero este increíble trotamundos de 5 años que ganó la Copa Saudí hace un año en un emocionante encuentro con Romantic Warrior (IRE) y posteriormente se alzó con la Breeders' Cup Classic G1 en su última carrera de 2025 es un caballo casi imposible de superar cuando va por delante y con el freno entre los dientes. Tumbarumba (EE. UU.) remontó desde atrás para conseguir el tercer puesto, por delante de Bishops Bay (EE. UU.).

En realidad fue la tercera victoria de las siete renovaciones de esta reunión para Forever Young, que también tiene un éxito en el Saudi Derby a su nombre y continúa su progresión hacia el estatus de leyenda.

Comenatarios de los profesionales luego de la carrera

Ryusei Sakei, jockey de Forever Young, 1.º: «Es un caballo increíble, ha participado dos veces en la Copa Saudí, y confío plenamente en él. No tuve preocupaciones ni presión; este es mi trabajo, siempre el mismo. Estoy muy orgulloso de él y quiero agradecer a todos los que apoyaron al equipo».

Yoshito Yahagi, entrenador de Forever Young: “Me transmitió una sensación increíble durante toda la carrera. Claro que tenía mucha presión antes de la carrera, ya que era el mejor del grupo. Creo que no es mi entrenamiento lo que lo convierte en este gran caballo, sino que está hecho para ser un campeón y yo tengo poco que ver con ello”.

Por supuesto, nuestro próximo objetivo es la Copa del Mundo de Dubái, así que en eso debemos concentrarnos ahora. Y luego, bueno, no tengo ni idea. El año pasado no funcionó en la Copa del Mundo de Dubái; simplemente no estuvo a la altura. Haremos todo lo posible para ganarla este año. Ryusei Sakai fue mi aprendiz, mi jockey de cuadra, y se desarrolló y mejoró con la edad. Se ha convertido en un jockey realmente bueno para nosotros.

Bob Baffert, entrenador Nysos 2.º, Nevada Beach, 12.º: “Esta carrera es casi como el Derby de Kentucky porque, a menos que ganes, el segundo puesto no es tan emocionante. Lo bueno, sin embargo, es que Nysos apareció. Forever Young es simplemente buenísimo”.

Irad [Ortiz] dijo que Nevada Beach nunca se involucró mucho. Dijo que no se animó para nada. Me decepcionó mucho porque estaba yendo muy bien en esta pista.

James Doyle, jockey, Tumbarumba, 3.º: «Estoy encantado con él; ha hecho otra gran actuación. Estoy muy orgulloso del caballo y de su joven equipo, que está despegando. Para ellos, tener un caballo que corra bien aquí es fantástico».

Case Clay, director de carreras de Tumbarumba: “Fue un gran resultado para nosotros. Estamos orgullosos del caballo. Vino aquí y avanzó en distancia en el Desafío Al Maktoum, terminó segundo y con una gran actuación. Se adaptó bien a la pista. Lució espectacular, y Tommy Allen y Hamad Al Jehani comentaban que había estado corriendo bien por la mañana. Teníamos confianza al entrar y, tras quedar terceros, posiblemente pensemos en la Copa del Mundo de Dubái después de esto. Nos reagruparemos después y decidiremos”.

Brad Cox, entrenador, Bishops Bay, 4.º: “Estaba entrenando bien. Me encantó cómo se comportó en el paddock. Pensé que haría su carrera y creo que lo hizo. Junior [Alvarado] estaba contento con él y yo estaba muy contento con su rendimiento. Al volver a casa, pensé que teníamos una oportunidad. En el octavo poste, parecía que quizás seríamos terceros y finalmente él fue cuarto. Es un caballo muy exigente y me encanta el esfuerzo que demostró. Creo que hicimos una buena carrera y estoy orgulloso de lo que hizo aquí. No suelo contentarme con quedar cuarto muy a menudo, pero aquí lo aceptaremos”.

Joao Moreira, Luxor Café, 5.º: “Corrió bien. No saltó muy bien; veníamos de una recuperación, pero estaba contento”.

Oisin Murphy, Sunrise Zipangu, 6.º: “Gran carrera. Al principio no tenía la velocidad, pero fue un buen resultado”.

Joel Rosario, Rattle N Roll, 9º: “Corrió su carrera, fue una carrera difícil pero hizo lo mejor que pudo”.

Atraen los nacidos en 2023, grama y el Ramponi Lorda

Con doce competencias se cierra el fin de semana en el hipódromo de Maroñas con un programa con atractivos, prueba de dos años, especial sobre 1200 para ellas y al cierre una cuatrifecta que aporta de forma acumulada 85 mil pesos lo que dará un pozo final cercano a los 400 mil.

En la carrera que abre la reunión a las 14:40 sobre doce cuadras y en grama van ocho productos de la generación actual, la prensa hípica en el concurso se volcó en los debutantes Vonnas que va con mandil 3 y Uno Dorma que se mostrará con el siete, todo indica que los que definen la contienda no sale de esos dos.

Otra prueba de atracción es la 7ma que va sobre 21 cuadras, también en grama con 13 postulantes a la chapa más alta del semáforo, Joy from Eden y Cuento Marista serán de los mas apostados y candidatos al disco y la foto en prueba pareja que bien puede sumarse Timmy Hize y Huracan.

El especial Ramponi Lorda marca que las tres que vienen de definir prueba de similares características sobre mil cuatro son las que reslatan de la lista para llevarse el handicap, la tres años Can I See guapeó de lo lindo para soportar carga de Gata de Verano, con menor diferencia de plomo la del Tata Martin es mas que brava al igual que Sophisticated CA que llego cerca.

Los 200 metros menos a recorrer pueden hacer que la tordilla de Dorneles no salga a mover los relojes, si es así se le abre la chance de poder ir por la carrera en mitad de recta, eso si, si la dejan hacer adelante será nuevamente la que tome ventajas en los 200 y guardar resto para ganar.

Al cierre hay pozo de cuatrifecta, para irse contento y disfrutar del carnaval vamos con el 6 a la cabeza y candado 4-7-8-11 que puede venir con sabroso dividendo.

La escala de premios tuvo sus cambios

Está confirmado que los incentivos a los dos y tres años tuvieron una merma del 10% desde febrero de este año, según se pudo saber el Stud Book uruguayo intentó colaborar con la diferencia y encontró negativa, también busca, el Stud Book aportar un mil dólares en las pruebas cerradas a productos nacionales lo cual no ha sido confirmado aun.

Los que si han variado son los porcentajes de la bosls de premios, en carreras de menos de nueve competidores el porcentaje de 1° a 4° es de 57%, 21%, 14% y 8% mientras que si la carrera tiene nueve o más participantes los porcentajes bajan en los dos primeros puestos quedando de esta forma del 1° al 5°, 54%, 20%, 14%, 8% y 4%.

Lo que el 1° de febrero se había anunciado era lo siguiente: 60, 21, 13, 6% para los cuatro primeros y si correspondiese pagar el 5° se agregaba a la bolsa un 4%.

Todo tuvo cambio y variación para condicionales, especiales, handicaps, preferenciales y clásicos que no son de grupo o listado.