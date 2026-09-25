Forever Young encabeza la lista seguido por Sovereignty en las apuestas a futuro de la Breeders Classic

Forever Young (JPN), ganador de la Longines Breeders’ Cup Classic (G1) y del Jockey Club Gold Cup Stakes (G1), ha sido establecido como el favorito (con una cuota de 5-2) para la segunda de las dos apuestas a futuro de la Longines Breeders’ Cup Classic (G1) de este año, dotada con 7 millones de dólares en premios.

NYRA

El segundo grupo de apuestas a futuro (Pool #2) para la Longines Breeders’ Cup Classic se abrirá el viernes 25 de septiembre a las 12:00 p. m. (hora del este) y cerrará el domingo 27 de septiembre a las 6:00 p. m. (hora del este).

La apuesta a futuro de la Longines Breeders’ Cup Classic requiere una inversión mínima de 2 dólares y es exclusivamente a ganador. Este segundo grupo de apuestas a futuro permitirá a los aficionados apostar por 18 opciones distintas para la Longines Breeders’ Cup Classic con mucha antelación a la fecha de la carrera, fijada para el 31 de octubre.

Las cuotas de los caballos en los grupos de apuestas a futuro suelen ofrecer un mayor valor para los apostadores que las disponibles el día de la carrera. La Longines Breeders’ Cup Classic de este año se disputará en el hipódromo Keeneland Race Course, en Lexington (Kentucky), como parte de la 43.ª edición del Campeonato Mundial Breeders’ Cup.

El segundo grupo de apuestas a futuro de la Longines Breeders’ Cup Classic incluirá 17 opciones individuales y una opción denominada "All Others" (Todos los demás), sumando un total de 18 alternativas de apuesta. La opción "All Others" abarca a todos los caballos purasangre que no figuran individualmente en el grupo. Las apuestas para todos los eventos a futuro de la Breeders’ Cup estarán disponibles a través de FanDuel (socio de la Breeders’ Cup), así como en otros sitios de apuestas con depósito previo (ADW), hipódromos, casinos, centros de transmisión simultánea y locales de apuestas fuera del hipódromo.

Tras una pausa de casi seis meses, Forever Young (n.º 3) regresó a la competición el viernes pasado, en la jornada inaugural del nuevo Belmont Park, y ganó el Jockey Club Gold Cup por una ventaja de 3 cuerpos y cuarto.

En las apuestas anticipadas (Future Wager) para el Longines Classic, le sigue Sovereignty (#16) —ganador el año pasado del Kentucky Derby (G1) y del Belmont Stakes (G1), y este año del Whitney Stakes (G1)— como segunda opción con una cotización de 3-1.

Knightsbridge (#6), ganador del Pacific Classic Stakes (G1), ocupa el siguiente lugar con 6-1, seguido por Golden Tempo (#5) —ganador este año del Kentucky Derby y del Belmont Stakes— con 8-1. A continuación figura Magnitude (#7), ganador de la Dubai World Cup (G1) y del Stephen Foster Stakes (G1), con 10-1. Further Ado (#4), ganador del Blue Grass Stakes (G1) y segundo en el Pennsylvania Derby (G1), aparece después con 12-1, seguido por Napoleon Solo (#8), ganador del Preakness Stakes (G1), con 15-1.

Sovereignty fue el favorito (3-1) al cierre del primer grupo de apuestas anticipadas para el Longines Breeders’ Cup Classic el 30 de agosto, con un pago proyectado de 8,04 dólares por cada apuesta de 2 dólares.

Forever Young cerró como la segunda opción (9-2) en dicho grupo, con un pago proyectado de 11,04 dólares.

Información: Organización de la Breeders Cup