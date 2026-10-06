En París confirmaron tres de los cuatro cambios de distancia pedidos por nuestro país desde 2027

Tras las reuniones de IRPAC en París nuestro turf logró tres aprobaciones de los cuatro pedidos solicitados y que fueron comunicados con anterioridad a la OSAF.

El Gran Premio Maroñas irá desde 2027 sobre 1200 metros, el Gran Premio Municipal (previa del República Argentina de Palermo) baja 2000 mts y el Zelmar Michelini sube a 2000 mts lo que deja a Maroñas con tres clásicos en el año de dos kilómetros, estos dos a peso por edad y el Clausura en modelo de handicap.

No se presentó el cambio del Nacional, confirmó Oscar Bertoletti, Gerente de la OSAF, desde Francia ya que muy seguramente lo iban a rebotar y era peor forzar la votación y perder, en IRPAC ya estaban en tema de la polemica en la vecina orilla por el Nacional de Palermo, lo que tampoco ayudaba dado que finalmente lo retiraron.

Quedó el pedido a estudio para 2027 en conjunto con el hipódromo de Palermo.

Fin de semana con 4 reuniones de viernes a lunes

Rocha tomó la jornada del 12 de octubre y suma la del 2 de noviembre que dejó libre Las Piedras

Con un fin de semana de cuatro días de reuniones que van de viernes a lunes se anotó en la oficina de Carreras en la víspera.

El viernes es turno de Las Piedras que organiza 10 competencias, se despide de esta manera, hasta nuevo aviso, ya que desde el 17 pasa a ser oficial los días sábados.

El hipódromo de Melo inicia la sabatina, serán siete para seguir con Maroñas que llenó nueve carreras de condición.

La reunión de domingo tiene en el handicap especial España, para ellas sobre 1600 metros y acompañan varias carreras de real interés en grama. La novena es con ejemplares que han ganado pruebas de corte estelar.

El cierre es en el hipódromo de Rocha en jornada que va de 13:00 a 17:00, se disputan nueve carreras.

Abrileño Fever y sus profesionales

Las sedas del Antonela y Gustavo Vergara ganaron el Jockey Club con Halo Fever en 2022 e irán con Abrileño Fever por el Gran Premio Nacional el domingo 4 de noviembre. Yair Pereira que tiene una Polla de Potrancas en 2023 y un Selección en 2024 logra su primer Jockey Club G3.

Sweet Feel y los profesionales

Tanto Pablo Rodríguez como Germán González lograron Polla de Potrillos y Nacional en 2021, anteriormente habían ganado el Nacional con First Thing. Con Sweet Feel logran primera Polla y Selección junto a la sedas del Hs. Marnu que se consagró como crack de generación.

Gran Premio Nacional G3, habrá: no hay dos sin tres

Tras la derrota de Es Patriarca en la Polla de Potrillos y en caso de que sus conexiones decidan de correr el Nacional puede repetir las hazañas de Escolaso en 2009 y Prelude Rye en 2021 que tras ganar la Polla y caer en el Jockey Club ganaron el Derby logrando la patente de crack de generación.