En el clásico Brasil del domingo la mira está en San Isidro, las que corren, las chances y horario

Parejo desde donde se le mire es el clásico Brasil a disputarse este domingo en Maroñas con tres excelentes féminas que se roban la atención del aficionado, Bonita Johana, Patriotica y Grandinata.

Así van, así llegan todas las inscriptas:

1) Bonita Johana - 59,5k - Diego González - Facundo Santesteban - Cuatro Cabezas

Luego de llevarse cuatro carreras al hilo incluyendo el Sáenz en enero cayó con Patriotica en el MEF - DGC en febrero sobre 2100 metros. Tras un rentree de cinco meses se volvió a encontrar con la Trinniberg en el Fomento, ambas sobre 2100 metros. Vuelve a largada frente a Belloni, gusta de moverse adelante y el recorte de distancia le viene al pelo.

2) Triple A - 60k - Maicol de Souza - Liber Mesa - El Abrojal

Rinde y mucho sobre estas distancias y pista, detrás de la triple fórmula puede ser una grata sorpresa.

3) Grandinata - 60k - Waldemar Maciel - Sergio Dorneles - Cabaña el Indio

Nueve podios en 16 salidas habla a las claras de lo que es la Trinniberg en cancha. Se agarra bien a la grama, no corre desde fines de junio, viene de un prudencial descanso y es una de las tres yeguas del Brasil.

4) Patriotica - 59,5k - Jose Da Silva - Bruno Firmino - Hs. La Concordia

Está en su plenitud, viene de seis victorias en 2026, solo tuvo un fallo en su viaje a Palermo. Derrotó en 21 cuadras a la del Cuatro Cabezas, en menor tiro veremos si repite, frente a su vencida y Grandinata.

5) Lemon Chocolat - 60k - Juan Díaz - Bruno Firmino - Il Fratelli

Es buena yegua la norteña hija de Verrazano, de no gastar energías en la entrada a partidores bien puede darles un susto a sus rivales. Supe definir con Grandinata estelar sobre 1400.

6) Gunhild - 59,5k - Pablo Rodríguez - Germán González - Los Vikingos

La pequeña que no llega a los 400 kilos gusta de la pista, tiene sangre vikinga de grama y muy seguramente esperara en el fondo para buscar posiciones sobre la sentencia.

Carrera de trámite, carrera con punteras definidas, carrera para ver y disfrutar este domingo a las 16:35 cuando se abran las “latas”.

