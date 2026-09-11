En el clásico Brasil del domingo la mira está en San Isidro, las que corren, las chances y horario
Sobre la milla en pista de césped se miden las mejores yeguas del medio, varias de ellas ponen foco en la Copa de Plata del sábado 12 de diciembre del Mitin del Pellegrini argentino, serán 6 en gateras
Parejo desde donde se le mire es el clásico Brasil a disputarse este domingo en Maroñas con tres excelentes féminas que se roban la atención del aficionado, Bonita Johana, Patriotica y Grandinata.
Así van, así llegan todas las inscriptas:
1) Bonita Johana - 59,5k - Diego González - Facundo Santesteban - Cuatro Cabezas
Luego de llevarse cuatro carreras al hilo incluyendo el Sáenz en enero cayó con Patriotica en el MEF - DGC en febrero sobre 2100 metros. Tras un rentree de cinco meses se volvió a encontrar con la Trinniberg en el Fomento, ambas sobre 2100 metros. Vuelve a largada frente a Belloni, gusta de moverse adelante y el recorte de distancia le viene al pelo.
2) Triple A - 60k - Maicol de Souza - Liber Mesa - El Abrojal
Rinde y mucho sobre estas distancias y pista, detrás de la triple fórmula puede ser una grata sorpresa.
3) Grandinata - 60k - Waldemar Maciel - Sergio Dorneles - Cabaña el Indio
Nueve podios en 16 salidas habla a las claras de lo que es la Trinniberg en cancha. Se agarra bien a la grama, no corre desde fines de junio, viene de un prudencial descanso y es una de las tres yeguas del Brasil.
4) Patriotica - 59,5k - Jose Da Silva - Bruno Firmino - Hs. La Concordia
Está en su plenitud, viene de seis victorias en 2026, solo tuvo un fallo en su viaje a Palermo. Derrotó en 21 cuadras a la del Cuatro Cabezas, en menor tiro veremos si repite, frente a su vencida y Grandinata.
5) Lemon Chocolat - 60k - Juan Díaz - Bruno Firmino - Il Fratelli
Es buena yegua la norteña hija de Verrazano, de no gastar energías en la entrada a partidores bien puede darles un susto a sus rivales. Supe definir con Grandinata estelar sobre 1400.
6) Gunhild - 59,5k - Pablo Rodríguez - Germán González - Los Vikingos
La pequeña que no llega a los 400 kilos gusta de la pista, tiene sangre vikinga de grama y muy seguramente esperara en el fondo para buscar posiciones sobre la sentencia.
Carrera de trámite, carrera con punteras definidas, carrera para ver y disfrutar este domingo a las 16:35 cuando se abran las “latas”.
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