En contundente performance, The Gladiators Hat y se tituló en el Campeonato Palermo Oro Verde

El arranque de los cotejos de máxima escala en la gran jornada sabatina disputada en la capital concentró en partidores a machos galopadores de 4 años y más edad en la superficie vegetal, contexto donde el representante de la caballeriza Hs. El Ángel de Venecia (LF) sacó a relucir lo mejor de sí para sumar otro logro de G1 en su fructífero historial para beneplácito de los suyos.

Con el rigor de Eduardo Ortega Pavón, el pensionista de Carlos Daniel Etchechoury acudió a la cita tras probar por primera vez el pasto porteño con buen resultado, cuando arribó 3° en el Clásico Comparación (G2-2400 m) a cabeza y pescuezo de sus compañeros de composición Equal Mostaza y Out Of The Blue. Resultado que le sirvió para terminar de ponerse a tono luego de su incursión en el Latino (G1-2000 m) disputado en Perú, donde también en césped dejó la bandera de la Argentina bien posicionada al cosechar la presea de bronce.

Para esta ocasión, en una nómina sumamente competitiva, el zaino salió sereno en persecución de la velocidad, siguiendo un tren de carrera cómodo que le permitió desplazarse muy bien durante el trayecto, siempre por carriles internos. Su piloto no regaló un metro, y al desembocar a la recta definitiva lo lanzó con firmeza para filtrarse y pasar a batallar por el comando, tomando la posta al promediar los 400 definitorios para afianzarse como líder indiscutido y desprenderse a la meta en franca ganancia, retratándose frente al disco con 3 cuerpos sobre su guardaespaldas, Cazador de Areco, otro al cuidado de Dany, en una muestra de mucho nivel. ¡Extraordinario!

A sus 6 años, el también criado por El Ángel de Venecia completó el quinto lauro de su campaña argentina luego de 20 intentos, elevando sus ganancias a más de $300.000.000 en el país, manteniéndose como uno de los mejores exponentes maduros del patio.

Después de esta exhibición, parece que el objetivo será nuevamente el Gran Premio Dardo Rocha (G1), máxima cita platense en la que ya ganó el año pasado. ¡El doblete está en puerta!

Declaración

“Es uno de esos caballos que si me preguntabas de potrillo, era uno más. Pasa a veces. No es muy común, pero van madurando. Tiene un carácter divino. Se hace querer. En la cancha se toma todo bien. Fue agarrando la distancia y creo que fue eso lo que lo despertó. En 2400 metros es donde se pone más firme. Se notó cuando remató y en lo fácil que venía. Es un pingo, un caballo netamente fondista”, manifestó su entrenador, Carlos Daniel Etchechoury.

Pellegatta tuvo un día ganador y eligió halagar a su discípulo

Tras lograr la Polla de Potrancas con Look At To Me, el entrenador se mostró feliz por el equipo que formó con Juan Saldivia

Roberto Pellegatta sabe lo que significa ganar carreras importantes pero está feliz y se siente completo cuando se lo escucha hablar de Juan Franco Saldivia, su gran alumno.

Sabe que juntos conforman un equipo inquebrantable, en el que puede descansar cuando la caballada está al frente del pibe nacido en Cañuelas y se permite festejar cuando las circunstancias lo obligan a volver al stud, que bien podría definir como su segunda casa.

El sábado, la dupla Pellegatta/Saldivia concretó una hazaña muy particular, al vencer en los pasos iniciales de la Triple Corona. La serie comenzó con el éxito de Look At To Me, una hija del generoso Dabster (Curlin) que tiene como tercera madre a Ilimitada (Ringaro), ganadora del Clásico Luis María Campos (G2-1600 m) y cuarta en el GP Polla de Potrancas (G1-1600 m) de su año. Además, Look At To Me responde a la familia de Il Mercato e Intense For Me, ambos ganadores del Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini, entre otros muy buenos ganadores clásicos.

La reservada del Al Adiyaat se estrenó segunda al pescuezo, salió de perdedora por 8 cuerpos en su segundo intento, perdió el Campos (G2) por medio largo ante Robate Un Beso (Uncle Chuck) y desquitó el sábado en la Polla al doblegarla por cuatro cuerpos, todo en la milla de Palermo.

Juan Carlos Noriega la corrió en sus tres entregas previas y esta vez se subió a su silla William Pereyra, quien al igual que la dupla de preparadores redondeó una doble propia de G1 para la historia.

William es parte del equipo de Pellegatta/Saldivia pero pese a no conocer a su conducida en carrera, tomó debida nota y la dejó correr tercera, por fuera de todas, midiendo el andar de la puntera Gran Gotera (Made You Look), controlando la situación. Lo demás fue historia pura. Dominó promediando la recta y festejó tras 1m37s38/100 sobre arena normal.

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“Es todo mérito de Juan (Saldivia). Yo le doy una mano ahora pero es todo mérito suyo. Yo voy al stud cuando él no puede ir. Es un pibe bárbaro. Trabajador. Profesional. Y está todo el día dedicado a esto. Recién hablamos y estaba siguiendo las carreras desde el stud…”, señaló Roberto Pellegatta, entrenador de Look At To Me.

Revista Palermo

Fletcher volvió a ser muy superior y le planteó una encrucijada a su gente

El de Chos Malal (NQN) resolvió con claridad el primer pase de la Triple Corona, y, ahora,deberán decidir si correr o no el Jockey Club en el pasto, donde al zaino se lo vio muy mal

Con la misma contundencia e incluso por el mismo margen y hasta con el mismo escolta, Linguado, con los que había resuelto la antesala, el Clásico Miguel Cané (G2-1600 m), Fletcher volvió a mostrarse muy superior a sus rivales de turno y se adjudicó el Gran Premio Polla de Potrillos (G1), ese cotejo que todo criador, propietario y profesional quiere ganar, ese que el representante de la caballeriza Chos Malal (NQN) conquistó derrochando calidad.

Así, el entrenado por el “team” Pellegatta, el legendario preparador que volvió a las carreras por la suspensión de Juan Franco Saldivia, cara visible del equipo, inició el camino a la Triple Corona, esa hazaña que Refinado Tom fue el último potrillo en alcanzar, hace ya 30 años.

Por eso esta nueva conquista, la primera en el más alto nivel, del hijo de Gershwin criado por La Pasión, seguramente desatará un debate interno entre los suyos, porque para tener la chance de convertirse en triplecoronado, el zaino deberá aceptar el desafío de volver a competir en el césped de San Isidro, justamente en la superficie en la cual el nieto materno de Easing Along corrió peor que nunca, cruzando a poco más de 18 cuerpos de Colorado Del Monte en el Gran Premio Estrellas Juvenile (G1-1600 m).

Pero esa es una discusión que seguramente se dará cuando baje un poco la algarabía por este éxito notable de Fletcher, que le pidió rienda a William Pereyra desde la suelta, gusto que el jockey formoseño recién le dio a su conducido apenas pisó la recta y con acción arrolladora se desprendió del puntero y perdedor Buin, para rematar la carrera de manera espectacular, cruzando el disco con 6 cuerpos de ventaja y en 1’36’’47/100 para la milla de arena normal.

Lo dicho, la familia Valenzuela junto con el equipo de Roberto Pellegatta deberán debatir de ahora en más cuál será el mejor camino a seguir con un potrillo que sin dudas es diferente, que se mostró muy superior a sus adversarios y con el que deberán decidir si darle una segunda chance en el pasto norteño o bajarse definitivamente del sueño de la Triple Corona, un anhelo que lleva tres décadas sin encontrar un dueño.

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“Lo vivimos como siempre, con toda la pasión y la familia presente. Aunque todos los G1 son lindos, la Polla de Potrillos es una carrera que no se puede correr todos los días y por eso era especial que estuviéramos todos. Respecto del futuro de Fletcher, aún no sabemos, porque corrió muy mal en el césped, sin explicación, lo cual nos genera dudas sobre si correr o no el Jockey Club (G1), aunque sabemos que no es lo mismo correr en esa pista en junio que hacerlo en octubre. Aunque recién ganamos, no hay mucho tiempo para decidir qué hacer”, contó Cacho Valenzuela, propietario de Fletcher, el brillante ganador de la Polla de Potrillos (G1).

Textos: revista Palermo - Argentina