El Stud Book sobre dos kilómetros es con aroma a la jornada de reyes con visa al Ciudad de Montevideo

Son 46 las carreras a disputarse este largo fin de semana que tiene inicio este jueves en el hipódromo de Maroñas de forma experimental con cambios a lo que fue la del lunes de agosto. Tiene como horario de inicio a las 17:00 con cierre a las 20:30 y se disputan ocho carreras condicionales.

El viernes es exclusivo del hipódromo de Melo que ofrece un programa de nueve competencias de 13:30 a 17:30 horas. El sábado pasa a Las Piedras con base el Preferencial Mano Blanca que está ubicado en quinto lugar y larga desde el poste de los 1200 metros a las 15:15 con nueve postulantes en gateras que se ubicarán a un lado de Camino America. La función va de 13:15 a 17:45 horas.

El domingo es con doble programa ya que las 09:15 larga la primera de Rocha que cierra con la octava a las 12:45, a continuación va Maroñas desde las 13:44 con cierre a las 18:50.

La prueba estelar va a las 16:20 horas con el clásico Stud Book sobre 2000 metros. Ellas, que serán sólo media docena, animan la competencia .

1) THESALONICA - Vagner Leal - Josiane Gulart - Hs. Phillipson - Midshipman yGlicina. Titular de dos triunfos tras cerrar el marcador en prueba de corte mayor no definió la condicional de ganadoras de una y dos en grama. Regresa a la arena en contienda de pocas participantes, se puede entreverar arriba.

2) TEICHOLTZ BEAUTY - Evair Pereira - Raimundo Soares - Hs. Phillipson - T. H. Approval y Dona Da Beleza. Otra cuatro años ganadora de dos que sucumbió ante la candidata y enemiga de la carrera en pruebas sobre la milla y 1800, subió a los dos kilómetros en verde y quedó en segundo lugar en la condicional en donde se sintió a gusto en el tiro. Puede dar una sorpresa.

3) OVER FORCE (BRZ) 59.0 - Santiago Baz - Pablo R. - Duarte Duplo Ouro - Hofburg y Full Force. Tras disputar el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle tiene de las buenas y de las otras, todavía no conoce las mieles de podio en Maroñas, llegó lejos en su última incursión de la favorita de la carrera, si mejora puede estar en la definición.

4) SANDRIN ROYAL 60.0 - Luis A. Cáceres - Raimundo Soares - Hs. Phillipson - Will Take Charge y Leca Princess. La veterana de cinco años sabe lo que son estas lides, tras el 6 de enero ganó dos estelares en Maroñas y Las Piedras para luego llegar lejos en dos pruebas de la misma condición llegando a más de siete largos de la elegida a ocupar chapa ganadora. Es de rendir, el jinete la conoce de memoria, si el trámite se le da a favor ojo con ella que es más que una sorpresa.

5) ALBION (BRZ) 60.0 - No correrá

6) PELIGROSA 60.0 - Yair E. Pereira - Gustavo C. Vergara - Antonella - Kodiak Kowboy y Linda Glory. Caso para estudio es la pupila de Vergara ya que saltó de las “cortas” con larga desde general Flores a las intermedias de Belloni en donde ganó por un campo y no contentó con ello se viene al boquerón de los 2000 a codearse con yeguas que vienen corriendo sobre estas distancias. A no olvidar que fue tercera en el Maroñas de Reyes y de correr bien en esta puede poner su mira en el Ciudad de Montevideo del 6 de enero de 2007. Corre adelante y si la dejan, se les viene nuevamente hasta donde se cobra.

7) NOSTALGIA DA GAITA 59.0 - Deividi Gaier - Pablo R. Duarte - Luca - El Abanderado y Sinfonica da Gaita. La pupila del “Manager” Ivo Pereira viene en ascenso, salió de perdedora en abril, disputó de buena manera la condicional de ganadoras para ser escolta de su compañera de colores en el Agraciada para regresar a la de condición y obtener neto triunfo. Es mandil a derrotar en la prueba.

