El Rufino T. Domínguez larga a las 15:00 y es la base estelar de la reunión de domingo en Maroñas

La reunión en el hipódromo de Maroñas da inicio a las 13:00 y está compuesta por 14 competencias, en quinto término se ubica la única estelar de la jornada, el Rufino T. Domínguez un cortometrajes para ellas sobre doce cuadras que promete emoción de gateras la disco.

Es que en el lote de diez, se corre a gatera llena con dos suplentes, hay varias que gustan de mover los relojes desde el vamos y otras que vendrán en extrema retaguardia esperando el momento de buscar posiciones de 400 a la sentencia.

La tres años Agostina es titular de cuatro podios tres de ellos en pruebas de condición y uno de corte mayor en el handicap especial Venezuela con varios arrimes en grama que incluye un segundo lugar detrás de Grandinata a cuatro cuerpos de la Trinniberg en enero pasado sobre misma distancia a recorrer en la fecha y sobre misma pista, tal distinción nos lleva a colocarla en el primer casillero de la triple fórmula.

De tener un desarrollo favorable vemos a la defensora de la sedas Intuición nacida y criada en la Madrina la candidata al disco y la foto.

Es más que enemiga la buena de Triple A que en todas las pistas y distancias cumple con sus conexiones con visita de jueves a un local de cobranzas ya que la defensora de las sedas El Arbrojal viene de “chapear” lindo.

Titular de cinco tuvo un parate desde diciembre pasado a marzo, a su regreso no logró victorias pero viene de llegar cuarta de Tsedaka en un peso por edad en 1400 - arena y anteriormente fue tercera cerca de Grandinata sobre misma distancia pero en grama. La pupila de Mesa llega bien puesta para ser animadora del clásico de inicio a fin.

Las dos pupilas de Santesteban llegan prontas para cumplir, Tengo un Amor sube de categoría y va al pasto, Vale Flor viene de una prolongada rentree, si no lo siente estará entre las de arriba.

La Atrayente es ganadora clásica y no es para descartar menos aun Vitoria Fracytrip que con largada exterior puede aparecer como ráfaga a última hora.

La estelar de domingo larga a las 15:00, el cierre de la jornada es con pozo de trifecta, para irse de ganancia indicamos una candado con 5-8-10-12. Éxitos.

CLÁSICO RUFINO T. DOMINGUEZ (L) 15:00 horas, césped

CONDICIÓN: Para yeguas, peso por edad. Sin descargo para los aprendices.

BOLSA: $ 540.000; $ 291.600 al 1º; $ 108.000 al 2º; $ 75.600 al 3º; $ 43.200 al 4º; $ 21.600 al 5º; PHMNR $ 6.181 (por equino) RECORD: 1'08''26 Le Cirque - 55 - 17 Nov, 2019

APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado $65.000), Pick 3,

Ganador Sostenido

1 GRINGA LOCA 60.0 al h 6 Richard R. Ponte - Claudia Torres

2 OCULTO DESEO 60.0 z h 6 Federico F. Píriz - Fernando Morosini (CP)

3 AGOSTINA 59.5 z h 3 Javier E. Pérez - Christopher Ortellado CANDIDATA

4 SOPHISTICATED CA 60.0 al h 4 Luis A. Cáceres - Raimundo Soares

5 LA ATRAYENTE 59.5 z h 3 Cristian Moreno - Martín Martínez

6 TRIPLE A 60.0 z h 5 Maicol De Souza - Liber A. Mesa ENEMIGA

7 TENGO UN AMOR (BZ) 59.5 z h 3 Eric Acosta - Facundo Santesteban (CS)

8 VALE FLOR (ARG) 60.0 z h 4 Yair E. Pereira - Facundo Santesteban (CS) SORPRESA

9 TERRA DO FOGO (BZ) 59.5 al h 3 Pablo Rodríguez - Pablo G. González

10 VITORIA FRACYTRIP (B) 60.0 z h 5 Eguard A. Tejera - Roberto D. Sáenz

11 SALSA ZUN (s) 59.5 al h 3

12 SOY RUBIA (s) 60.0 al h 5