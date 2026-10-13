El hipódromo de Rocha tuvo su fecha en solitario en feriado laborable y cumplió con las expectativas

El pujante hipódromo de Rocha tuvo su primer fecha del año sin compartir cartel con Maroñas y el resultado fue satisfactorio.

A pesar de las inclemencias del tiempo en un 12 de octubre el público acompaño desde la primera de nueve competencias disputadas registrando un significativo registro en apuesta promedio por carrera ya que alcanzaron los 258 mil pesos, comparable a los buenos registros que tienen los demás hipódromos del sistema integrado nacional del turf.

Es sabido que varios profesionales acompañan cada jornada rochense, también se hicieron presentes en esta importante reunión, jockeys y entrenadores llegaron desde Maroñas y Las Piedras a competir lo que le da a Rocha un verdadero plus para el aficionado ocasional y para el burrero.

Durante la jornada se dio homenaje a Fernanda Rodríguez que viajará a fin de noviembre a Ecuador a una carrera exclusiva de jocketas para representar a nuestro país como así también las autoridades del hipódromo como de la Intendencia de Rocha entregaron plaquetas a varios comunicadores de la actividad que se dieron cita en el bonito circo rochense.

Rocha ya trabaja para sus fechas de 2027 tratando de tener más fecha en solitario, pone foco en la edificación de dos tribunas techadas para que la asistencia pueda tener mejores comodidades a la hora de asistir al hipódromo que tiene una villa hípica de lujo para los visitantes inaugurada hace pocos años. El próximo lunes 2 de noviembre Rocha dará reunión en el espacio que deja libre Las Piedras que tenía esta fecha como recordatorio de su apertura en 1936, 90 años después cambia en una decisión que muchos no comparten, Rocha ya la tomó como suya en una muy buena iniciativa.

Los servicios en el hipódromo están mas que correctos en cuanto a gastronomía y expendio de boletos, para esta fecha las autoridades tuvieron la deferencia de armar una carpa para los comunicadores que viajaron a la jornada, varios de ellos con trofeos alusivos a las carreras que fueron nominados. En algunos casos no hubo entrega ya que los trofeos faltaron sin aviso.

Roche crece y el este del país disfruta como así también toda la actividad.