El Gran Premio Nacional en el hipódromo de Maroñas es historia pura de nuestra hípica desde 1888

El Gran Premio Nacional a disputarse el próximo 8 de noviembre es un culto a la historia del turf, es uno de los mas añejos clásicos que se disputan en Maroñas ya que tras la apertura del hipódromo en 1887 se conformó la primera comisión y año siguiente nació el Jockey Club de Montevideo. En 1889 se corría en una pista de 1750 metros que luego fue ampliada a la que actualmente tenemos en arena y tiene de disco a disco 2065 metros.

El Nacional nació en 1888 se corrió en 1889 tuvo un alto de 1890 a 1891 y los años 1899 y 1900, integra la Triple Corona Maroñas desde 1907. Ricaurte fue el primer triple coronado de nuestro hipódromo cuando recorrió las 25 cuadras del Gran Premio Nacional.

Cracks de otras épocas que pudimos disfrutar que obtuvieron el Nacional fueron el cuádruple coronado Amodeo, Glamour que con los colores de La Fierte obtuvo la carrera en 1986 derrotando a Chapulin, Maradona con el Alas Negras, Monacilio y Hampstead que lograron la triple corona, Quemante con la chaquetilla de Los Dos, el inolvidable Cinzano con las sedas del Valor, Ormolo que con la de El Ring logró un Nacional derrotando a Legendario y Batintin. Ormolo fue conducido por la leyenda del turf Walter Báez en una carrera épica.

Cinzano y Carlos Gomez - Gran Premio Jose Pedro Ramirez, carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas, turf, 19770106, coleccion Caruso sobre 24353 - Archivo El Pais Coleccion Caruso/Archivo El Pais

Cascabel, Chocon y Sol de Noche no pueden faltar a la lista de quien pudo disfrutar a grandes pingos de fines de los 60’ e inicios de los 70’, tras la reapertura los tres ganadores son Invasor, Sir Fever y Suablenanav TH.

Invasor derrota a Bernardini en la mas importante de sus 11 victorias, la Breeders' Cup Classic del 2006, solo 15 meses después de ganar el Ensayo en Maroñas.

Tuvimos tras el 2003 a cuatro ejemplares que llegaron al Nacional con chance de triple corona, Storm Duro en 2010, Bobby di Job en 2011, Aero Trem en 2018 y Ajuste Fiscal en 2019, los colores de La Fe tuvieron su revancha de Nacional en 2016 cuando Gandhi di Job obtuvo la carrera de las 25 cuadras para luego dar doblete en el Ramírez al igual que el de La Pomme que obtuvo la carrera más emblemática de nuestro turf en 2020.

Aero Trem, ganó por dos veces el Piñeyrúa y el Latino G1 en Maroñas en tiempo récord. Viajó a Medio Oriente logrando un quinto lugar en la Saudi Cup G1.

Se han dado casos, desde el 2003 de potrillos que han obtenido dos clásicos de la triple corona pero sin llegar al Derby con chance de lograrla, Ad Better ganó Jockey Club y Nacional en 2004 al igual que Forgotten en 2013, Escolaso y Prelude Rye ganaron la primera y tercera gema cayendo en el Jockey Club ambos por estrecho margen, el del Lucía y Matías cayó con Roundofapplause por un cuerpo y da la casualidad que ambos luego de esa carrera obtuvieron el Ramírez, el pedrense en 2022 mientras que el del 3 de enero lo obtuvo en 2023.

NADIA VARONA

Escolaso llegó sexto en el Jockey Club a un cuerpo del ganador Fortuna Certa.

Del Nacional al Ramírez también llegó el pedrense First Thing con Pablo Rodríguez y Germán González que repitieron tres años más tarde.

En estos 23 años Maroñas no tuvo cuádruple coronado y hay sólo cuatro en la historia de nuestro turf, el ya nombrado Amodeo, Sisley, el petiso sin par Romántico y Bizancio.

El 8 de noviembre es la cita, a disfrutarlo.

José Ortiz corre a Golden Tempo y Flavien Prat hereda a Magnitude

NYRA

La Classic de la Serie Mundial de la Breeders’ Cup comienza a tomar color con los posible participantes.

El excelente jinete de Flavien Prat montará a Magnitude en la Breeders’ Cup Classic dotada con 7 millones de dólares en premios sábado el 31 de octubre en Keeneland, Lexington - Kentucky después de que el puertorriqueño José Ortiz decidiera seguir montando a Golden Tempo, ganador del Kentucky Derby G1 y del Belmont Stakes G1.

Así lo informó el martes el entrenador Steve Asmussen al portal hípico del norte Daily Racing Form.

Ortiz había sido el jinete habitual de Magnitude que lo condujo a la victoria en la Dubai World Cup G1 el pasado 28 de marzo superando a Forever Young, vigente ganador de la Classic, y del Stephen Foster G1 el 27 de junio pasado en Churchill Downs. Magnitude se retirará a las pistas al finalizar la temporada para comenzar sus labores como semental en Coolmore America.

El ganador de la pasada edición de la Classic el nipón Forever Young continúa su entrenamiento en New York esperando su viaje a Kentucky en los próximos días.

La Serie de la Breeders’ se llevará a cabo en Keeneland durante el viernes 30 y sábado 31 de octubre.

Los que se viene en los fines de semana

Las Piedras cerró su jornada de viernes con 518 mil peses de apuesta promedio, hoy la actividad se traslada a Melo y Maroñas cerrando el Jerárquico el domingo su doble turno de fin de semana.

El hipódromo de Rocha entrega una jornada este lunes 12 de octubre donde se espera una muy buena afluencia de público ya que corre en forma solitaria.

Para el próximo fin de semana Maroñas va el jueves, San Félix el viernes, Las Piedras en la sabatina con homenaje a los 175 años de Sauce mientras el domingo 18 el cierre es en Maroñas.

