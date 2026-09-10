El entrenador Mike De Kock regresa a Dubai para el nuevo carnival con el beneplácito de la afición

Dubai.-

El entrenador sudafricano Mike De Kock es el más exitoso a nivel internacional en este certamen, con 186 victorias en los Emiratos Árabes Unidos, incluidas la Sheema Classic (G1), la Dubai Turf (G1), el Al Quoz Sprint (G1) y seis ediciones del UAE Derby (G2). Sin embargo, todo llegó a su fin en 2022, cuando las dificultades para exportar caballos desde Sudáfrica —debido a las normativas sobre la peste equina africana— se volvieron insostenibles. Afortunadamente, aquello ha quedado atrás y De Kock —que ahora entrena en sociedad con su hijo Mathew— afronta con ilusión esta nueva etapa en Dubái.

"Siempre tuvimos la intención de volver; la cuestión era simplemente cómo llegar físicamente y llevar los caballos", explica De Kock. "Hoy en día, el traslado desde Sudáfrica es bastante sencillo; el único inconveniente es el volumen: necesitas completar un vuelo entero, así que tenemos que coordinarnos con caballos de salto, de resistencia, etc.".

"Por eso estamos buscando caballos en Argentina y esperamos tener también algunos entrenando en Inglaterra para empezar".

Por el momento, los planes se centran en Colorado Del Monte, un caballo ganador de dos carreras de Grupo 1 en Argentina que ha sido adquirido por Vermaak Equine específicamente para competir en Dubái.

"Parece un caballo excelente», comenta De Kock sobre el ejemplar de tres años. «Esperamos que tenga el nivel necesario para las carreras clásicas de tres años, como las que disputamos con Asiatic Boy y Honor Devil, entre otros".

Tanto Asiatic Boy —que sigue siendo el único ganador de la Triple Corona de los Emiratos Árabes Unidos— como Honor Devil —también ganador del UAE Derby— fueron entrenados en los establos Blue Stables, pero esta vez la base de De Kock en Dubái será algo diferente.

"Hemos solicitado plaza en los establos internacionales", señala. "No tendremos personal permanente; Mathew y yo viajaremos de ida y vuelta. Si los caballos demuestran tener calidad suficiente, nuestra idea ideal sería enviarlos a Estados Unidos tras finalizar el Carnival". "Nosotros [Sudáfrica] hemos tenido bastante éxito allí últimamente y, sin duda, nos gustaría mantener esa racha".

El éxito de De Kock en Dubái se debió en parte al jeque Mohammed bin Khalifa Al Maktoum, quien fue durante mucho tiempo su principal propietario.

Sus colores (chaquetilla amarilla y azul) se vieron en caballos como Asiatic Boy, Mubtaahij —subcampeón de la Dubai World Cup (G1)— y muchos otros.

"El jeque Mohammed bin Khalifa siempre fue un entusiasta y firme defensor de la cuadra y del Carnival; sería maravilloso verlo competir de nuevo con un buen ejemplar de tres años en el Derby", comenta.

De Kock también buscará caballos en el ámbito local y confía en que los propietarios sudafricanos apoyarán la iniciativa.

"Contamos con el apoyo de Hollywoodbets —de Laurence Wernars—, pero ese es solo el respaldo inicial", explica. "Esperamos que otros se sumen a la iniciativa y vean el valor de lo que estamos haciendo".

Podría decirse que De Kock ha sido la figura clave para situar la cría de caballos de carreras sudafricanos en el mapa internacional, algo que sigue siendo importante para él.

"En las carreras, la memoria suele ser corta", afirma. "Siempre he tenido el firme propósito de dar a conocer el pura sangre sudafricano en el mercado internacional, algo que debemos volver a hacer. Últimamente hemos logrado grandes éxitos en Estados Unidos con Gimme A Nother [ganadora de G2] y One Stripe [que figuró en G1]; nuestros caballos son realmente competitivos cuando contamos con un buen ejemplar".

De Kock también es consciente de las ventajas de utilizar Meydan como base de entrenamiento para competir en otras partes de Oriente Medio.

"Existen muy buenas oportunidades en esa región; otros países del CCG organizan carreras de alto nivel y ofrecen importantes premios en metálico. Si competimos en esos países, damos visibilidad al pura sangre sudafricano; ojalá eso despierte el interés de los locales por venir a conocer nuestras subastas y ver a nuestros caballos en entrenamiento. Es algo sumamente importante, pero en la vida hay que insistir y hacerse presente; lo que no se ve, se olvida, y ese ha sido nuestro problema probablemente desde 2017 o 2018. Se trata de recordar a la gente que el caballo purasangre sudafricano sigue ahí y que tiene una gran calidad".

"Hay oportunidades excelentes en esa región; otros países del CCG organizan carreras de alto nivel y ofrecen premios cuantiosos. Si competimos en esos países, damos visibilidad al pura sangre sudafricano; esperamos que esto despierte su interés por venir a conocer nuestras subastas y ver a nuestros caballos en entrenamiento". "Es algo sumamente importante, pero en la vida hay que insistir y hacerse presente: lo que no se ve, se olvida, y ese ha sido nuestro problema probablemente desde 2017 o 2018. Se trata de recordar a la gente que el pura sangre sudafricano está ahí y que tiene una gran calidad".

De Kock espera con ilusión trabajar junto a Mathew, quien ahora desempeña un papel fundamental en la actividad de la cuadra en Sudáfrica.

"Lo importante es que regresamos como socios; ahora formamos un equipo de padre e hijo», comenta. «Antes estaba yo solo y Mathew era muy joven, pero ha adquirido mucha experiencia en Australia y aporta muchísimo valor, así que estamos deseando competir juntos".

Los aficionados a las carreras en los Emiratos Árabes Unidos no necesitan que se les recuerde el éxito de De Kock en Nad Al Sheba y Meydan, que comenzó a principios de los años 2000 y se consolidó cuando Ipi Tombe (ganadora del G1 Dubai Duty Free) y Victory Moon (ganador del G2 UAE Derby) lograron un doblete memorable en la jornada de la Dubai World Cup de 2003.

"Las primeras noches de la World Cup fueron increíbles", reflexiona De Kock. "Pero Sun Classique [ganadora del G1 Dubai Sheema Classic en 2008] fue algo realmente especial para mí. Ver a Warne y Wendy Rippon seguir a su caballo durante todo el Carnaval y vivir ese sueño con nosotros…

"Shea Shea [ganador del G1 Al Quoz Sprint en 2013] fue otro caballo muy especial, en mi opinión. Esos dos son los que realmente destacan".

También son las personas quienes traen buenos recuerdos a De Kock, cuyas "fiestas sudafricanas" durante la semana de la World Cup son ya legendarias. "Dubái ha sido un terreno muy fructífero para nosotros y es un lugar al que nos encanta volver", continúa De Kock. "A muchos sudafricanos les fascina ir allí y ojalá contemos con un par de caballos con el nivel suficiente para la noche de la Copa del Mundo, lo que permitiría recuperar esas cifras de asistencia".

"Solíamos organizar viajes maravillosos: grupos de 30, 40 e incluso 80 personas que viajaban desde Sudáfrica a Dubái para asistir a la Copa del Mundo. Si logramos recuperar eso, sería fantástico".

Textos: Dubai Racing Club