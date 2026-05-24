El clásico Mattos es la base de la jornada del domingo en Maroñas que cierra fin de semana hípico

Son mas de 100 años que la familia Mattos está ligada a la actividad hípica. Zaire en 1922 les dio su primer título de Reyes para que luego de mas de un siglo la pasión vaya pasando de generación en generación para que hoy en la entrega de premios la cuarta y quinta de ellas entreguen los premios del clásico Antonio, Antonio J., Cyro y Alvaro Mattos que se corre a las 16:30 ocupando el sexto lugar de la grilla de carreras del Jerárquico.

Recuerdos de dos chaquetillas, Los Dos y Caraguata y el recuerdo de varios de sus pingos, Rivoli, Quemante, Kumis y mas cerca en el tiempo Si Señor son fiel reflejo de entusiastas propietarios, en sus tiempos criadores amantes de la actividad que han tenido la dicha de poder transmitir el amor por el caballo generación tras generación.

La carrera alistará a siete buenas yeguas que presentan varias de ellas cartillas de relieve tal la de Best Bright una cuatro años hija de la crack Bright Halo que a dejado bien en alto el pasaje de su madre por las pistas de Maroñas y que va por el double - event ya que ganó esta prueba el pasado año.

Se ha transformado la defensora de las sedas Crespi una destacada yegua de mediana distancia en donde luce en sus vitrinas copas estelares en diferentes distancias, llega a la lucha tras ser quinta de la excelente Truco E Flor a cinco largos, en trámite que le puede venir bien la hija de Can The Man es la elegida a llevarse el trofeo y posar para los fotógrafos.

De la media docena de rivales hay dos que se destacan, una de ellas es Brillantina que viene de lograr una muy buen triunfo en el hipódromo Las Piedras por sobre Can I See que será la tercera en discordia.

Ambas definieron la prueba del canario, la de Liber Mesa con 61 kilos y la de Sergio Dorneles con 59, los dos kilos suben en régimen de peso por edad a dos y medio, lleva la de las sedas Vasco Yamandú una ventaja que es el trámite de la carrera por que la de Los Salteños salta y mueve la carrera mientras que la Sloane Avenue bien puede venir junto a Best Bright cerca y al acecho.

Quedan cuatro nombres y cualquiera de ellas bien pueden terciar por el primer lugar del semáforo.

La jornada inicia a las 13:45 tras la disputa de 10 carrera en el hipódromo de Rocha, Maroñas cierra a las 20:30 reunión de 14 carreras.