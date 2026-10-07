El 6 de enero próximo el Gran Premio Maroñas G3 inaugura los cambios de distancia aprobados
También tuvieron variación los clásicos Municipal, Michelini que van a 2000 metros en arena y el Quintela que sube a 2200 metros en pista de césped, el Nacional se mantiene en 2500 metros
El día sábado 3 de octubre se reunió en París el Comité de Planificación Asesor Internacional de Clasificación y Planificación de Carreras (IRPAC), presidido por el Sr. Carl Hamilton, y que contó con la participación del Sr. Horacio Espósito como representante de OSAF.
Durante la reunión se presentaron y trataron los cambios aprobados por el Comité Fiscalizador de Calidad de Calendario Clásico de OSAF y el Consejo Directivo de OSAF.
Los siguientes cambios fueron aprobados y toman vigencia a partir del 1° de enero de 2027:
BAJAS: 6
1. Argentina: SELECCIÓN DE POTRANCAS (de G1 a G2), Hipódromo La Plata
2. Brasil: GP 25 DE JANEIRO (de G2 a G3), Cidade Jardim
3. Brasil: GP PRESIDENTE DO CONSELHO DO JOCKEY CLUB (de G2 a G3), Cidade Jardim
4. Brasil: COPA DOS CAMPEÕES (de G2 a G3), Cidade Jardim
5. Brasil: GP PIRATININGA (de G3 a L), Cidade Jardim
6. Chile: VELOCIDAD (G3 a L), Club Hípico Santiago
SUBAS: 5
1. Argentina: ESTRELLAS DIRT (de NG a Listado), hembras 3+, 1300m, (San Isidro/Palermo)
2. Brasil: Ciro Frare (de Listada a G3), Taruma
3. Brasil: Primavera (de Listada a G3), Taruma
4. Brasil: Copa ABCPCC Eguas GB Torrealba (de NG a Listado), hembras 3+, 2000m
5. Brasil: Copa ABCPCC Milha Sylvio Bertoli (de NG a Listado), 3+, 1600m
CAMBIOS DE CONDICIÓN A PARTIR DE ENERO 2027:
CHILE: Copa El Mercurio (L), Sporting, pasa a ser de Peso por Edad a partir de 2027.
URUGUAY:
• GP Maroñas (G3), cambio de distancia a 1200 m.
• Gran Premio Municipal (L), cambio de distancia a 2000 m
• Zelmar Michellini (L), cambio de distancia a 2000 m
• Manuel Quintella (G3), cambio de distancia a 2200 m.
Información: OSAF
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