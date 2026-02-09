Del Mundial de Brasil 2014 a Maroñas 2026, los jugadores de la selección que se enfrentaron en un clásico

El clásico Milia trataba de la revancha del Pedro Piñeyrúa del pasado 6 de enero con la figura de Si Señor que en esa ocasión llegó segundo de Herr Kitten que no ocupó gateras en esta oportunidad.

Por temas familiares Diego Forlan asistió a Maroñas para acompañar a su señora Paz Cardoso en representación de la familia Mattos (propietarios de Si Señor) que se encuentran de viaje. Previo al viaje los Mattos dejaron las instrucciones a su representante, ocuparon la mesa del Palco para disfrutar la carrera, desde ahí vieron la carrera junto a Diego.

En la cancha Si Señor no pudo repetir sus mejores acciones y fue superado por el potrillo Queheces Tri Tri nacido y criado en el haras Palermo propiedad de Álvaro "Tata" González que luego de la carrera posó para los fotografos en el podio ganador junto al potrillo, sus propietarios y los profesionales a cargo. Quehaces Tri Tri batió a Progreso llegando en tercer lugar Si Señor.

De Sudafrica a Maroñas, Diego Forlán y el Tata González. Foto: Darwin Borrelli.

Tras la carrera en la gateras que separan el edificio del Comisariato y el Palco se encontraron los ex defensores de la celeste, hubo felicitaciones por parte de Diego a "Tata" y tras ello se vino una charla futbolera con acuerdo para jugar un "picado" o partido.

Rivales ocasionales por minuto y medio en una actividad donde la rivalidad se da solo durante la carrera, antes y después se diusfruta de la amistad, la confraternidad y el que gana recibe las felicitaciones de sus ocasionales "rivales".

En esta le tocó al del haras Palermo que siguió las alternativas de la jornada en el Palco junto a sus amistades, mate en mano, mientras que Diego, Paz y familia se retiraron del hipódromo luego de varias selfies y pedido de fotos.