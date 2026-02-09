Del Mundial de Brasil 2014 a Maroñas 2026, los jugadores de la selección que se enfrentaron en un clásico
Alvaro "Tata" González y Diego Forlan fueron rivales durante un minuto y treinta segundos en donde el volante de marca se destacó por ser el criador del ganador Quehaces Tri Tri.
El clásico Milia trataba de la revancha del Pedro Piñeyrúa del pasado 6 de enero con la figura de Si Señor que en esa ocasión llegó segundo de Herr Kitten que no ocupó gateras en esta oportunidad.
Por temas familiares Diego Forlan asistió a Maroñas para acompañar a su señora Paz Cardoso en representación de la familia Mattos (propietarios de Si Señor) que se encuentran de viaje. Previo al viaje los Mattos dejaron las instrucciones a su representante, ocuparon la mesa del Palco para disfrutar la carrera, desde ahí vieron la carrera junto a Diego.
En la cancha Si Señor no pudo repetir sus mejores acciones y fue superado por el potrillo Queheces Tri Tri nacido y criado en el haras Palermo propiedad de Álvaro "Tata" González que luego de la carrera posó para los fotografos en el podio ganador junto al potrillo, sus propietarios y los profesionales a cargo. Quehaces Tri Tri batió a Progreso llegando en tercer lugar Si Señor.
Tras la carrera en la gateras que separan el edificio del Comisariato y el Palco se encontraron los ex defensores de la celeste, hubo felicitaciones por parte de Diego a "Tata" y tras ello se vino una charla futbolera con acuerdo para jugar un "picado" o partido.
Rivales ocasionales por minuto y medio en una actividad donde la rivalidad se da solo durante la carrera, antes y después se diusfruta de la amistad, la confraternidad y el que gana recibe las felicitaciones de sus ocasionales "rivales".
En esta le tocó al del haras Palermo que siguió las alternativas de la jornada en el Palco junto a sus amistades, mate en mano, mientras que Diego, Paz y familia se retiraron del hipódromo luego de varias selfies y pedido de fotos.
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