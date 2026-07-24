Del comité a la asesora viajan a la OSAF los cambios en la carta clásica de Maroñas para 2027

Los integrantes de la comisión fiscalizadora de clásicos trabajó el proyecto para realizar ciertos cambios en la carta clásica de 2027.

Los miembros intercambiaron ideas y, tras algún cambio en el documento original, fue aprobado para que en las próximas semanas viaje directo a la OSAF para posterior aprobación y para que Maroñas quede con los cambios de distancias listo para la próxima temporada.

La idea de la Fiscalizadora es aggionarse al orbe turf, de internacionalizar la actividad y adecuarse en varios casos a distancias que se corren en distintos hipódromos del mundo, sobre todo en arena, y por otro lado buscar carreras a fin de poder tener representantes en algunos clásicos de la región, más precisamente en Palermo en su gran jornada del 1° de mayo.

Gran Premio Maroñas, arena, 1000 a 1200 metros (6 de enero). Vale la acotación que con distintos nombres la carrera sprint del Mitin nació con una distancia a recorrer de 1100 de 1950 hasta 1975 (se disputó en dos ocasiones en 1800). Desde 1976 la distancia pasó a los 1000 metros.

Gran Premio Municipal, arena, de sus 2400 pasa 2000 metros en donde se busca obtener un bonus para que el ganador viaje a competir en el Gran Premio Argentina de Palermo.

Gran Premio Presidente de la República continúa sin cambios con 2400 metros de recorrido en arena, se disputará en la jornada de la apertura de la Triple Corona.

Gran Premio Nacional, arena, de 2500 a 2200 metros. Es el cierre de la Triple Corona desde fines del Siglo XIX, entre 1888 y 1889 se disputó sobre 3500 metros, en 1892 en 1900 metros y desde 1893 no ha tenido cambios: 2500 metros. Es el cambio en donde no todos los estamentos del turf han tenido consenso. Un argumento por el cual el cambio es la diferencia que puede haber entre el 1° y 4° del marcador para que supuestamente sea menor a lo habitual para defender la calidad de la carrera.

Hubo voces en Maroñas que durante varios años comentaron que no era conveniente subir esos 500 metros a un potrillo en un mes, pero a la fecha se aprueba y se manda a OSAF.

Gran Premio de Honor, césped, de 2400 a 2500 metros. Un clásico que se disputó hasta hace muy pocos años en arena, se disputa desde 1889 siendo uno de las carreras más longevas del calendario hípico de Maroñas y se ha disputado sobre 3500 y 2800. Desde 2018 se corre en 2400 metros en arena y ya desde 2019 a la fecha va en grama.

Gran Premio Manuel Quintela, césped, pasa de 2100 a 2200 metros y cambia ahora a disputarse en la jornada del 6 de enero uniéndose a los cuatro grandes clásicos del Mitin del Ramírez, la fecha más icónica del turf uruguayo.

Con los referidos cambios, la Comisión Hípica deberá armar un nuevo calendario clásico de Maroñas debido a los cambios a los que la Asesora aprobó.

Todos los clásicos deben ser aprobados por la OSAF que tendrá reunión en las próximas semanas a fin de poder tener a mano los cambios de fechas y distancias de cada uno de los clásicos referidos.

En las próximas horas vendrán los comentarios de cada una de las partes que componen la actividad, falta aún comunicar si los ganadores de los clásicos de las previas del República Argentina y Criadores de Palermo y el Carlos Pellegrini y Copa de Plata tendrán un bonus de ayuda para sus respectivos viajes. La idea primaria es que los dineros no salgan de la bolsa del premio hípico.

Maroñas y su carta clásica se adecua un poco más a las grandes jornadas del mundo turf, queda el Ramírez como carrera emblema de nuestro turf en una distancia que es 400 metros mayor que cualquier clásico de arena en las distintos Mitin en hemisferio sur y norte, 6 de enero, y el Ramírez en 2400 parece inalterable. Hoy lo acompañan cuatro clásicos.